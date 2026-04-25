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Turquía ofrece 20 años de exención de impuestos para atraer las fortunas que huyen del Golfo Pérsico por la guerra [eng]

Turquía ofrece 20 años de exención de impuestos para atraer las fortunas que huyen del Golfo Pérsico por la guerra [eng]

El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan anunció el viernes 25 de abril de 2026 un ambicioso paquete de incentivos fiscales diseñado para transformar a Turquía en un centro financiero global. Este plan busca atraer capital extranjero y talento frente a la inestabilidad en el Golfo Pérsico. Este beneficio se dirige a personas físicas que no hayan sido residentes fiscales en Turquía en los últimos tres años y decidan establecerse en el país. Exención total del impuesto sobre la renta y ganancias de capital para todos los ingresos extranjeros...

| etiquetas: geoestrategia , política , economía , mercancías , dinero , deuda
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9 comentarios
9 2 0 K 126 actualidad
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Y una tupida melena, añadió.
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#1 tropezon
A Portugal no le fue muy bien con sus GOLDEN VISA.
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Lamantua #4 Lamantua *
El 25 de abril fue sábado. Joder cómo está el periodismo.
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cromax #9 cromax
Si no fuera una guerra, con todas las consecuencias terribles que tiene, parecería una peli de Austin Powers o algo parecido.
Entre el mamarracho de Trump, sus secundarios esperpénticos, los barbudos en guerra y ahora el imperio del crecepelo con el bigotón al frente. :troll:
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Mark_ #7 Mark_
De Turquía vuelves con un pelazo, pero si te descuidas vuelves folladito por detrás

</Paquita Salas>
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#8 chocoleches
En realidad el error es de #0 al redactar la entradilla
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#2 BoosterFelix
Los dioses son para quienes los pagan.
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Andreham #6 Andreham
Si yo fuera turco estaría muy enfadado.
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#5 ver98 *
Ya veo a Juancar regateando por el Mármara.
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menéame