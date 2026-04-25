Turquía ofrece 20 años de exención de impuestos para atraer las fortunas que huyen del Golfo Pérsico por la guerra [eng]

El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan anunció el viernes 25 de abril de 2026 un ambicioso paquete de incentivos fiscales diseñado para transformar a Turquía en un centro financiero global. Este plan busca atraer capital extranjero y talento frente a la inestabilidad en el Golfo Pérsico. Este beneficio se dirige a personas físicas que no hayan sido residentes fiscales en Turquía en los últimos tres años y decidan establecerse en el país. Exención total del impuesto sobre la renta y ganancias de capital para todos los ingresos extranjeros...