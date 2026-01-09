edición general
2 meneos
3 clics
Turquía está negociando la adhesión al pacto de defensa entre Arabia Saudí y Pakistán [EN]

Turquía está negociando la adhesión al pacto de defensa entre Arabia Saudí y Pakistán [EN]

Turquía está en conversaciones avanzadas para unirse a un pacto de defensa mutua firmado por Arabia Saudita y Pakistán que trata un ataque contra un miembro como un ataque contra todos.

| etiquetas: turquía , arabia saudí , pakistán
2 0 0 K 38 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 38 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
Mientras los natontados y su dios se deshacen, en medio oriente empiezan a organizarse
0 K 18

menéame