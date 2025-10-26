edición general
Turquía califica a los cristianos de "amenazas a la seguridad nacional" para justificar expulsiones masivas

Desde 2020, más de 200 trabajadores cristianos extranjeros y sus familias —afectando a aproximadamente 350 personas— han sido expulsados de Turquía, muchos de los cuales llevaban décadas viviendo allí. El Ministerio del Interior les ha asignado los llamados "códigos de seguridad", como N-82 y G-87, lo que les prohíbe el reingreso y los clasifica como amenazas a la seguridad nacional.

7 comentarios
manzitor #1 manzitor
Es una barbaridad, pero no tengo dudas de que en España, ciertos aspirantes a gobernantes hacían exactamente lo mismo, pero con musulmanes.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
#1 ya se hace con algun iman
#3 Somozano
#1 En España como en el resto de occidente se ha la de islamofobia
Cristianofobia ni existe como terminó
A pesar de ser con diferencia los más perseguidos y asesinados como en Nigeria
#5 guillersk
#1 madre mía lo que se lee en mnm

Alguien hace algo malo;

Pero es que la derecha lo haría peorrrrrrr
manzitor #6 manzitor
#5 Bueno, en este caso, quien está poniendo en el punto de mira a esos inmigrantes 'culturalmente próximos', es la derecha, no por que sea la derecha, es porque lo que están diciendo, en relación a lo que está pasando en Turquía. Se refiere a los latinos, a los de Europa del este... pero los que dan problemas son los árabes, eso es lo que están diciendo.
#4 UNX
Cerdogan no va a dejar nada que huela a laicismo y Turquía acabará siendo un shit hole como muchos de sus vecinos.
#7 Khanbaliq
Espero que los fachas se vayan allí a hacer la guerra santa, les pilla cerca y tal.
