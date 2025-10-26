Turquía califica a los cristianos de "amenazas a la seguridad nacional" para justificar expulsiones masivas

Desde 2020, más de 200 trabajadores cristianos extranjeros y sus familias —afectando a aproximadamente 350 personas— han sido expulsados de Turquía, muchos de los cuales llevaban décadas viviendo allí. El Ministerio del Interior les ha asignado los llamados "códigos de seguridad", como N-82 y G-87, lo que les prohíbe el reingreso y los clasifica como amenazas a la seguridad nacional.