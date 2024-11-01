edición general
21 meneos
19 clics
Turquía acusa a Netanyahu y a 35 altos funcionarios israelíes por la interceptación de una flotilla rumbo a Gaza

Turquía acusa a Netanyahu y a 35 altos funcionarios israelíes por la interceptación de una flotilla rumbo a Gaza

La fiscalía de Estambul presentó cargos por una operación naval contra embarcaciones civiles en aguas internacionales y solicitan penas que incluyen cadena perpetua y condenas acumulativas de hasta 4.596 años. Según la acusación, los funcionarios habrían participado en una operación militar contra embarcaciones civiles en aguas internacionales durante la flotilla “Sumud”, realizada en octubre. Netanyahu encabeza la lista de imputados. También figuran el actual ministro de Defensa Israel Katz, el ex ministro de Defensa Yoav Gallant, etc

| etiquetas: geoestrategia , petróleo , economía , militar , aliados
19 2 0 K 206 actualidad
4 comentarios
19 2 0 K 206 actualidad
alehopio #1 alehopio
Relacionada

El Ministerio de Asuntos Exteriores turco critica duramente a Netanyahu, calificándolo de "Hitler de nuestro tiempo"
www.meneame.net/m/actualidad/ministerio-asuntos-exteriores-turco-criti
4 K 63
alehopio #2 alehopio *
Benjamin Netanyahu, ha endurecido drásticamente su retórica contra el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, calificándolo de "colaborador" de regímenes terroristas.
www.meneame.net/story/netanyahu-endurecio-postura-contra-iran-escalo-t
2 K 40
salteado3 #4 salteado3
Los turcos saben ya que son los próximos y que los yankis les traicionarán con los israelíes...
0 K 14
cax #3 cax
A Trump le han dejado el ridículo papel de ser el "Mussolini de nuestro tiempo" que le pega más incluso en lo gestual.
0 K 10

menéame