Turquía acusa a Netanyahu y a 35 altos funcionarios israelíes por la interceptación de una flotilla rumbo a Gaza

La fiscalía de Estambul presentó cargos por una operación naval contra embarcaciones civiles en aguas internacionales y solicitan penas que incluyen cadena perpetua y condenas acumulativas de hasta 4.596 años. Según la acusación, los funcionarios habrían participado en una operación militar contra embarcaciones civiles en aguas internacionales durante la flotilla “Sumud”, realizada en octubre. Netanyahu encabeza la lista de imputados. También figuran el actual ministro de Defensa Israel Katz, el ex ministro de Defensa Yoav Gallant, etc