edición general
10 meneos
27 clics

Turning Point USA, el grupo fundado Charlie Kirk, contraprogramará el espectáculo del descanso de la Super Bowl en el que actuará Bad Bunny [Ing]

Turning Point USA, el grupo fundado por el fallecido activista conservador Charlie Kirk, anunció el jueves que organizará un programa alternativo al espectáculo del descanso de la Super Bowl, ya que los líderes y seguidores de MAGA se han indignado por la selección de la superestrella puertorriqueña Bad Bunny como cabeza de cartel de 2026. Ellos y otros críticos conservadores dicen que Bad Bunny no debería encabezar el espectáculo debido a sus críticas a la agenda del presidente Donald Trump, sus letras exclusivamente en español, su moda de…

| etiquetas: super , bowl , ultraderecha , espectáculo , bad , bunny
8 2 0 K 108 actualidad
9 comentarios
8 2 0 K 108 actualidad
JanSmite #1 JanSmite
…género fluido y su decisión de no realizar giras por el territorio continental de Estados Unidos debido a su preocupación por las redadas de la Oficina de Inmigración y Aduanas en sus conciertos. Algunos han cuestionado su estatus legal y han sugerido que no es estadounidense. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses.
1 K 30
JanSmite #2 JanSmite
Es decir, es RACISMO y SUPREMACISMO BLANCO. El KKK en todo su esplendor.
1 K 30
Mltfrtk #7 Mltfrtk
Fotograma del espectáculo de Turning Point USA, el grupo fundado por Charlie Kirk  media
1 K 29
#5 XXguiriXX
Está escrito:
El reggaeton os hará libres

Querían libertaz, y ¿ahora reniegan del Bunny? Pff, la derrecha, como de costumbre coherencia 0, nuthin
1 K 24
karakol #6 karakol
sus letras exclusivamente en español

Bueno, esto es mucho afirmar.
0 K 20
JanSmite #8 JanSmite
#6 Dejémoslo en que es como su moda, "de idioma fluido"… xD
0 K 19
capitan__nemo #9 capitan__nemo *
#_7 No entiendo. ¿Eso significa que odian o aborrecen el nazismo y por eso queman una esvastica? ¿O que iluminan con fuego su simbolo adorado para ensalzarlo?

Los del kkk queman cruces y supongo que serian cristianos, asi que, adoran su simbolo y lo ensalzan iluminandolo.
0 K 18
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
La verdad es que yo vengo condenando la traqueotomia que le hicieron a Charlie Kirk, pero es que esta gente me lo pone cada dia mas dificil...
0 K 11
azathothruna #4 azathothruna
Cosas fascistas contra regaeton
Se fue al carajo el entretenimiento gringo.
0 K 11

menéame