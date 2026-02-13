El turismo masivo estrangula las finanzas de ocho grandes municipios costeros

El turismo masivo ha disparado la recaudación de los municipios más visitados en España, pero también ha elevado el gasto en el que tienen que incurrir para garantizar la prestación de servicios básicos como limpieza, recogida de residuos, transporte o seguridad. “Solo en la limpieza y recogida de residuos gastamos 14 millones de euros al año y el 40% se debe al incremento de la población derivada del turismo”