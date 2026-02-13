edición general
El turismo masivo estrangula las finanzas de ocho grandes municipios costeros

El turismo masivo ha disparado la recaudación de los municipios más visitados en España, pero también ha elevado el gasto en el que tienen que incurrir para garantizar la prestación de servicios básicos como limpieza, recogida de residuos, transporte o seguridad. “Solo en la limpieza y recogida de residuos gastamos 14 millones de euros al año y el 40% se debe al incremento de la población derivada del turismo”

DayOfTheTentacle
NPCMeneaMePersigue
Entonces la derecha Vox (que son las promotoras inmobiliarias) se queja del inmigrante pobre mientras a los guiris les pagamos todo

Otra vez nos mintieron como el 100% de las veces
javibaz #7 javibaz
Pero no se puede cobrar una tasa turística por que patatas.
Kmisetas #9 Kmisetas
#7 La tasa turística se está cobrando. De qué hablas?
wildseven23
#5 Nadie ha dicho eso.
#5 Nadie ha dicho eso.
#11 okeil
Al final el turismo consiste en traer gente, y a la gente hay que darle servicios, que cuestan dinero, el cual no creo que a la industria del turismo le importe poner a mayores, no van a ser los ciudadanos quienes asuman ese "coste de producción".
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
#5 es una parte de un todo, aunque sea parte del mismo problema hay que tratarlo desde otro enfoque
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Turista terrorista! cuando daño ha hecho aquel mantra de "semos guena gente, hay que ser acogedores" dimos la mano y nos tomaron hasta el pescuezo, y esto se soluciona siendo unos siesos y no dejando pasar ni una
Kmisetas #5 Kmisetas *
#2 Turistas mal, indocumentados por la costa bien.

Me encanta vuestra lógica.

No dejando pasar ni una patera más, déjame terminar tu frase.
#10 Barriales *
llevan apostando/ ordeñando/viviendo/trapicheando/robando/mangoneando de ese modelo de turismo los últimos 60 años y ahora se quejan. Los políticos corruptos hasta la médula, han "permitido" a las cadenas hoteleras campar a sus anchas y ahora se quejan.
Los ciudadanos han permitido con sus votos, que los conviertan en mano de obra barata. Y ahora se quejan.
tatamka #4 tatamka
Más guiris cuánto más mejor, a batir récords absurdos que sólo benefician a unos pocos, y pagamos el resto.
