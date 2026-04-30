El turismo y la gallina de los huevos de oro

No es nuevo decir que España atrae millones de visitantes cada año. En un primer momento se puede creer que esto es tan positivo que no encierra ninguna contra, tanto que incluso la idea de orientar la economía al turismo suene a una inversión poco arriesgada y muy rentable. Sin embargo, las contras, antes casi invisibles, son más visibles que nunca. ¿Cómo puede llegar a ser negativo el turismo? Esta pregunta encierra el pensamiento que las administraciones públicas han tenido al creer haber encontrado la gallina de los huevos de oro...