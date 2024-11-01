edición general
El turismo en la Comunidad de Madrid crece un 7% y alcanza su récord histórico: ya aporta el 8,7% del PIB

Un estudio de Exceltur prevé que la región cerrará 2025 con un impacto económico del sector de 28.569 millones de euros, el mayor registrado hasta la fecha

okeil
Un nuevo convenio para hoteles no vendría mal, ya lleva 2 años caducado.
silvano.jorge
manzitor
No hay más que intentar reservar una habitación de hotel en Madrid para darse cuenta de ello.
Jjota
Pues es una putada muy grande, para los españoles que íbamos de guiris a Madrid, donde aún quedaban bares auténticos para comer a precio normal, garitos para tomarse algo con la gente del lugar, con tapa. Incluida en el precio, y una putada para los madrileños, todo más petado, todo más caro, todo menos de allí. Nunca llueve a gusto de todos claro muchos dirán que mejor ahora donde va a parar. Soy de Barcelona y he visto el cambio y esto es un estercolero de europeos haciendo fotos.
