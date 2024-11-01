El tuit que resume el bochorno del aquelarre ultra que recibió a Vito Quiles en Granada: "En el edificio que se ve detrás pasó sus últimas horas Lorca"

"En el edificio que se ve justo detrás (antigua sede del gobierno civil) pasó sus últimas horas Federico Garcia Lorca. En el edificio colgaba una bandera igual, y el coche que lo transportó hasta el lugar de asesinarlo llevaba exaltados con el brazo arriba. Son los mismos, quizás incluso familiares de quienes lo hicieron, y persiguen lo mismo, la muerte de la intelectualidad y la dictadura de la mediocridad"