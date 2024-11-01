edición general
El tuit que resume el bochorno del aquelarre ultra que recibió a Vito Quiles en Granada: "En el edificio que se ve detrás pasó sus últimas horas Lorca"

"En el edificio que se ve justo detrás (antigua sede del gobierno civil) pasó sus últimas horas Federico Garcia Lorca. En el edificio colgaba una bandera igual, y el coche que lo transportó hasta el lugar de asesinarlo llevaba exaltados con el brazo arriba. Son los mismos, quizás incluso familiares de quienes lo hicieron, y persiguen lo mismo, la muerte de la intelectualidad y la dictadura de la mediocridad"

A.more
Si fuera una bandera de palestina, ( que no es ilegal) o una independista, o uno de izquierdas, estaría ante el juez en cero, coma. El agitador ultra, con banderas inconstitucionales, si se descuida, lo sube a hombros las fuerzas de seguridad de antiokupas
Dexton
Somozano
Lo de siempre en la izquierda. Decir que un grupo de chavales de 18 años tiene algo que ver con lo que pasó hace 90 años en época de sus bisabuelos y tatarabuelos (sus abuelos ya nacieron después de la guerra)
Curiosamente nunca se recuerda a la izquierda sus escritores asesinados

es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Muñoz_Seca

Podéis quitarme mi hacienda, mi patria, mi fortuna e incluso —como estáis al hacer— mi vida. Pero hay una cosa que no podéis quitarme: ¡el miedo que tengo ahora

