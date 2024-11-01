Por qué tu Instagram ya no es tuyo: la estafa de las redes que te seducen primero y luego te exprimen

Ya no queda nada de aquellas redes sociales que te atraparon en sus inicios, en un espacio que prometía ser seguro para compartir fotos y conectar con amigos. Cory Doctorow explica a 'Público' cómo funciona la "mierdificación" —la degradación sistemática de las plataformas digitales— y cómo los usuarios estamos atrapados dentro de ellas. También afecta a empleados de plataformas como Amazon y Uber que viven bajo vigilancia extrema, cuotas impuestas por algoritmos y salarios calculados a la baja.