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Por qué tu Instagram ya no es tuyo: la estafa de las redes que te seducen primero y luego te exprimen

Por qué tu Instagram ya no es tuyo: la estafa de las redes que te seducen primero y luego te exprimen

Ya no queda nada de aquellas redes sociales que te atraparon en sus inicios, en un espacio que prometía ser seguro para compartir fotos y conectar con amigos. Cory Doctorow explica a 'Público' cómo funciona la "mierdificación" —la degradación sistemática de las plataformas digitales— y cómo los usuarios estamos atrapados dentro de ellas. También afecta a empleados de plataformas como Amazon y Uber que viven bajo vigilancia extrema, cuotas impuestas por algoritmos y salarios calculados a la baja.

| etiquetas: redes , mierdificación , plataformas
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2 comentarios
8 0 0 K 83 actualidad
#1 Pozitronico
Hoy, tu feed de Instagram te muestra publicaciones de personas que nunca seguiste, publicidad por todas partes y una compañía que te espía sin disimulo. Las plataformas digitales han cambiado, pero a peor.
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The_Ignorator #2 The_Ignorator
¿Instagram fue tuyo alguna vez?
¿O viviste con la cabeza metida en el culo pensando que la otra red social de Facebook*, era un sitio feliz en la calle de la piruleta donde todos son buenos?

*ya sabeis, esos que si les pagaban alimentaban tu muro de mierda para influirte politicamente/orientar tu voto, Entre otras cosas. Los que censuraban fotos chorras, etc,...
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menéame