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¿Tú qué harías si te dijeran que te queda una última capa de inocencia y que Palantir te la quiere eliminar?

¿Tú qué harías si te dijeran que te queda una última capa de inocencia y que Palantir te la quiere eliminar?

Podríamos decir en términos precisos, sin equivocarnos mucho, que Palantir es como la columna vertebral digital del poder militar occidental. Lo que me inspira en su Manifiesto no tiene nada que ver con una mejora tecnológica. Me ha invitado a escribir estas líneas porque, probablemente, lo he interpretado como la legitimación intelectual de una arquitectura de control que ya está operativa. En otras palabras, más demoledoras aún, el documento no nos anuncia lo que van a hacer, sino que simplemente justifican lo que ya están haciendo.

| etiquetas: ia , palantir , tecnovigilancia , vigilatocracia
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2 comentarios
19 4 0 K 318 politica
fofito #2 fofito
Aceptaría la condiciones y la política de privacidad sin leermelas
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Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
La empresa de cabecera de los TraderBros, especuladores medio mongolos que venderían a su madre por un par de euros extra y una captura de pantalla con la poder fardar en redes.
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menéame