¿Tú qué harías si te dijeran que te queda una última capa de inocencia y que Palantir te la quiere eliminar?

Podríamos decir en términos precisos, sin equivocarnos mucho, que Palantir es como la columna vertebral digital del poder militar occidental. Lo que me inspira en su Manifiesto no tiene nada que ver con una mejora tecnológica. Me ha invitado a escribir estas líneas porque, probablemente, lo he interpretado como la legitimación intelectual de una arquitectura de control que ya está operativa. En otras palabras, más demoledoras aún, el documento no nos anuncia lo que van a hacer, sino que simplemente justifican lo que ya están haciendo.