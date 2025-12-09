edición general
El TSXG revoca la expulsión de un extranjero condenado en el 2008 por asesinato porque «no representa una amenaza»

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG revocó la orden de expulsión dictada por la Subdelegación del Gobierno de A Coruña y declaró esa expulsión contraria al ordenamiento jurídico, ya que el ciudadano boliviano, condenado en el 2008 por un asesinato, «no representa actualmente una amenaza para el orden público y se ha acreditado su interés por reinsertarse en la sociedad».

comentarios
francesc1 #4 francesc1
El vuelco a la derecha dura será épico. Este buenísimo pasará factura
LokoYo_ #6 LokoYo_
#4 Y todo porque la izquierda siguió haciendo gaslighting con las quejas de la población sobre situaciones de abuso.
¿Crees que la familia del asesinado, al ver el buen trato que tiene el condenado, votará a PSOE/PODEMOS ?

Si esta persona votaba antes a PSOE/PODEMOS y ahora vota a VOX , le seguirán diciendo tú no eres verdadera izquierda , eres un traidor ,
Burlas del tipo: A otro que dice "Yo antes votaba a Podemos" .
Otro obrero de derechas , facha pobre y demas
rojelio #7 rojelio
#4 #6 ¿A vosotros os parece de justicia que 15 años después de la condena inicial, te añadan un castigo extra? El tribunal entiende que no. Otra cosa diferente sería que en la condena de carcel se hubiera incluido la de expulsión, lo que no puede ser es tener condenas retroactivas.
LokoYo_ #9 LokoYo_ *
#7 La condena inicial de 15 años por el asesinato de un ciudadano .
La condena número 2 de expulsión NO es por un asesinato .
NO ES un castigo extra. Es una sentencia por otro delito .
Tienes un error es un tu argumento
1- Que se le está castigando de más

mirando el porque:
«no se realizó una correcta valoración de las circunstancias familiares y personales de este hombre».
Me gustaria saber las circunstancias familiares del asesinado
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#4 Ayer me puse a leer el BOE con el tema de la violencia de género para mujeres extranjeras. Es un puto coladero. Pero si dices algo eres un facha, falopresor o no se que pollas.

Luego llorarán. Pero es que estamos dando argumentos a los energúmenos de VOX por doquier.
nemesisreptante #10 nemesisreptante
#4 si, va a ser un epic fail cuando descubraís que gobierno <> tribunal
Fartón_Valenciano #1 Fartón_Valenciano
no representa actualmente una amenaza para el orden público y se ha acreditado su interés por reinsertarse en la sociedad». La Subdelegación del Gobierno había dictado una resolución de expulsión en noviembre del 2023 y rechazó las alegaciones del solicitante, que fue condenado a 17 años de prisión en el 2008 por un asesinato"

Con dos cojones... :palm:
Narmer #3 Narmer
#1 Seguro que ha dado la palabrita del Niño Jesús de que va a ser bueno. Mira que algunos sois desconfiados…
rojelio #5 rojelio
#1 En este caso concreto, el tribunal explicó que, pese a la gravedad «evidente» del delito por el que fue condenado (en la actualidad ya se encuentra en libertad condicional), la orden de expulsión se produjo 15 años después de esa sentencia condenatoria, y el hombre no tiene otros antecedentes policiales ni penales. A ello se suma el hecho de que tiene arraigo familiar en España (tiene una pareja y un hijo con ella, nacido en A Coruña), y cuenta con un contrato de trabajo indefinido a jornada completa.

Además, han pasado 17 años desde el crimen, ha tenido tiempo para cambiar y arrepentirse.
