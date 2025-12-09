El TSXG revoca la expulsión de un extranjero condenado en el 2008 por asesinato porque «no representa una amenaza»

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG revocó la orden de expulsión dictada por la Subdelegación del Gobierno de A Coruña y declaró esa expulsión contraria al ordenamiento jurídico, ya que el ciudadano boliviano, condenado en el 2008 por un asesinato, «no representa actualmente una amenaza para el orden público y se ha acreditado su interés por reinsertarse en la sociedad».
¿Crees que la familia del asesinado, al ver el buen trato que tiene el condenado, votará a PSOE/PODEMOS ?
Si esta persona votaba antes a PSOE/PODEMOS y ahora vota a VOX , le seguirán diciendo tú no eres verdadera izquierda , eres un traidor ,
Burlas del tipo: A otro que dice "Yo antes votaba a Podemos" .
Otro obrero de derechas , facha pobre y demas
La condena número 2 de expulsión NO es por un asesinato .
NO ES un castigo extra. Es una sentencia por otro delito .
Tienes un error es un tu argumento
1- Que se le está castigando de más
mirando el porque:
«no se realizó una correcta valoración de las circunstancias familiares y personales de este hombre».
Me gustaria saber las circunstancias familiares del asesinado
Luego llorarán. Pero es que estamos dando argumentos a los energúmenos de VOX por doquier.
Con dos cojones...
Además, han pasado 17 años desde el crimen, ha tenido tiempo para cambiar y arrepentirse.