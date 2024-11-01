El TSXG obliga a derribar el muro que Feijóo construyó en una vivienda que era de su propiedad

La seguridad que alegó Alberto Núñez Feijóo para levantar el muro de dos metros de la que era su vivienda en Moaña no es suficiente y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de avalar su derribo. El problema lo tiene ahora el nuevo propietario que le compró la casa al líder del PP, porque ese muro de cierre situado en el frente de la parcela que da a la vía pública de la casa situada en la localidad pontevedresa de Moaña es quien debe hacerse cargo de esa obra.
Es que hasta tu propia noticia lo pone, se dejó de cumplir la condición por lo que se había autorizado la construcción.
La Sala, en el fallo, aclara que el ayuntamiento del municipio concedió licencia en 2017 para la ocupación temporal de espacio público y la construcción del muro por motivos de seguridad, todo ello condicionado a que el entonces presidente autonómico fuese
==> "La herencia recibida"
==> "Muro de pago"
¿Ahora subimos noticias de todas las veces que la justicia o un ayuntamiento obliga a tirar abajo algo que ya no es legal?
Pero vende la casa sin asegurarse que sus derechos exclusivos sean redimidos. A ti te la suda, a mi me da una imagen más del posible futuro presidente (si el quiere)
Aquí se ha discutido con pieles y señales que alguien se ha comprado un chalet, que ya me dirás tu si es relevante.