El TSXG obliga a derribar el muro que Feijóo construyó en una vivienda que era de su propiedad

La seguridad que alegó Alberto Núñez Feijóo para levantar el muro de dos metros de la que era su vivienda en Moaña no es suficiente y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de avalar su derribo. El problema lo tiene ahora el nuevo propietario que le compró la casa al líder del PP, porque ese muro de cierre situado en el frente de la parcela que da a la vía pública de la casa situada en la localidad pontevedresa de Moaña es quien debe hacerse cargo de esa obra.