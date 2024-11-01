edición general
El TSXG obliga a derribar el muro que Feijóo construyó en una vivienda que era de su propiedad

La seguridad que alegó Alberto Núñez Feijóo para levantar el muro de dos metros de la que era su vivienda en Moaña no es suficiente y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de avalar su derribo. El problema lo tiene ahora el nuevo propietario que le compró la casa al líder del PP, porque ese muro de cierre situado en el frente de la parcela que da a la vía pública de la casa situada en la localidad pontevedresa de Moaña es quien debe hacerse cargo de esa obra.

#5 Pivorexico
No lo derribo antes porque no quería
2 K 40
#8 Barriales
#5 te apuesto una ración de pulpo, que dentro de 10 años, el muro sigue donde esta.
0 K 8
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
Y a mi en Meneame me dijeron que alcama es un trol.
0 K 20
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La decisión del alto tribunal gallego supone el desestimiento del recurso de apelación presentado por el actual dueño de la propiedad y confirma la sentencia emitida por el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra.
0 K 20
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#4 Si, hace años pero se presento recurso de apelación y hasta ahora no ha salido la sentencia definitiva, en #1 lo pongo ya
0 K 20
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#11 Te parece poco ya todos eso años que han pasado desde que es ilegal.
0 K 20
Garbns #16 Garbns *
#13 ha ido poniendo recursos a ver si colaba y al justicia es lenta, ahora el TS le ha dicho que no y punto final.

Es que hasta tu propia noticia lo pone, se dejó de cumplir la condición por lo que se había autorizado la construcción.

La Sala, en el fallo, aclara que el ayuntamiento del municipio concedió licencia en 2017 para la ocupación temporal de espacio público y la construcción del muro por motivos de seguridad, todo ello condicionado a que el entonces presidente autonómico fuese

…   » ver todo el comentario
0 K 10
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Me suena que la noticia ya salió. El muro estaba en terreno público.
0 K 19
#10 Marisadoro
Titulares alternativos:

==> "La herencia recibida"
==> "Muro de pago"
0 K 16
pitercio #3 pitercio
Que le reclame el coste del derribo al de los vicios ocultos, ya sabes.
0 K 12
Garbns #2 Garbns *
Irrelevante..

La Sala, en el fallo, aclara que el ayuntamiento del municipio concedió licencia en 2017 para la ocupación temporal de espacio público y la construcción del muro por motivos de seguridad, todo ello condicionado a que el entonces presidente autonómico fuese titular del inmueble.
0 K 10
#7 sorecer
#2 Diselo al nuevo dueño lo de irrelevante. Si te gustan los pufos de vecinos, claro que irrelevante.
1 K 30
Garbns #11 Garbns
#7 Es irrelevante, estaba permitido mientras Feijóo viviera allí, se ha ido y ya no se cumple el requisito por lo que le obligan a tirar un muro..

¿Ahora subimos noticias de todas las veces que la justicia o un ayuntamiento obliga a tirar abajo algo que ya no es legal?
0 K 10
#12 sorecer
#11 Si el anterior propietario y proximo presidente de España, al vender su propiedad, hubiese realizado las labores que tenía pendiente, pues nada de esto hubiese pasado.

Pero vende la casa sin asegurarse que sus derechos exclusivos sean redimidos. A ti te la suda, a mi me da una imagen más del posible futuro presidente (si el quiere)

Aquí se ha discutido con pieles y señales que alguien se ha comprado un chalet, que ya me dirás tu si es relevante.
0 K 10
#14 Prusianodelsur
#12 España no tiene presidente, no es una república. Preside el gobierno únicamente
0 K 6
alcama #6 alcama
Pero si a mí los llorones de Meneame me dijeron que la justicia era de derechas, y que todo y bien atado....jajajaja
0 K 6

