El TSJIB condena por prevaricación a la magistrada Margarita Poveda Bernal

El TSJIB condena a la magistrada Isabel Poveda Bernal a dos años de inhabilitación por su actuación en un concurso de acreedores que determinó quién explotaba el conflictivo hotel Bahía Azul de s'Arenal. El tribunal considera demostrado que la entonces titular de un juzgado de lo Mercantil de Palma dictó dos providencias «manifiestamente injustas» y que, por tanto, prevaricó.