El TSJC obliga a Marlaska a restituir al comisario de Lleida cesado por su condena de acoso sexual

La Audiencia Nacional ha ordenado a la Dirección General de la Policía Nacional reponer provisionalmente en su puesto al comisario provincial de Lleida, Antonio José Royo Subías, cesado el pasado 16 de diciembre apenas una semana después de asumir el cargo. La medida cautelar, adelantada por ABC y confirmada por el diario Segre, se mantendrá hasta la resolución del recurso que el propio Royo interpuso contra su destitución.

| etiquetas: tsjc , marlaska , restitución , comisario , lleida , acoso sexual
4 comentarios
cocolisto #1 cocolisto *
No sé para qué tenemos instituciones si son los tribunales los que mandan en este país.
"El cese se produjo tras el revuelo político y social generado por la publicación en Segre de que el comisario había sido condenado en 2003 por acoso sexual a una subordinada cuando trabajaba en los antidisturbios en Gipuzkoa".
#2 poxemita
#1 hombre, este gobierno puede tratar a gente que ha asesinado como socios preferentes, ¿por qué tiene que cesar a alguien que fue condenado por unos hechos de hace 23 años? Igual ya está reinsertado, y si lo lo está lo tendrían que haber expulsado del cuerpo.
cocolisto #3 cocolisto
#2 Llevas razón,mira el hijop**a del putero,impune y disfrutando de sus robos y corruptelas.Y encima escribe libros y sigue viviendo a nuestra costa.
#4 poxemita
#3 el putero emerito?
