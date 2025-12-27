El TSJC obliga a Marlaska a restituir al comisario de Lleida cesado por su condena de acoso sexual

La Audiencia Nacional ha ordenado a la Dirección General de la Policía Nacional reponer provisionalmente en su puesto al comisario provincial de Lleida, Antonio José Royo Subías, cesado el pasado 16 de diciembre apenas una semana después de asumir el cargo. La medida cautelar, adelantada por ABC y confirmada por el diario Segre, se mantendrá hasta la resolución del recurso que el propio Royo interpuso contra su destitución.