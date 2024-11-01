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El TSJA rebaja la pena al funcionario que se quedó con material de la reforma de la sede de Hacienda de Jaén

un anuncio publicado en un portal digital en octubre de 2020 con la venta de radiadores y en el que aparecía el teléfono de contacto del acusado

| etiquetas: funcionario , andalucia , robo , jaen , hacienda , justicia
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2 comentarios
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Atusateelpelo #2 Atusateelpelo *
No te has leido ni tu envio.

""con el consiguiente aprovechamiento propio, no habiendo perdido su condición de bienes públicos aunque muchos de ellos fueran destinados a vertedero""

Era para #_1 pero, como es habitual, a algunos no les gustan que les saquen los colores.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
el nivel de los "servidores públicos"... te llevas "por equivocación" unos radiadores destinados a un edificio público y los pones a la venta con las fotos y todo en internet y poniendo tu propio número de móvil como contacto para quienes se interesen por ellos... hay que ser hijo de la gran puta y mononeuronal! (sí, tú trabajas todos los días para seres de luz como éste, no es maravilloso? no es magia, son tus impuestos... somos idiotas!)
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menéame