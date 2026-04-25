Trump va a por el control de natalidad: la anticoncepción era un tema políticamente intocable, hasta ahora [EN]

Entramos en la nueva era de la política de control de la natalidad, con el presidente Trump liderando la restricciones a la anticoncepción. El Departamento de Salud ha publicado una reforma integral de los programas federales de planificación familiar, priorizando el parto sobre la anticoncepción. El pronatalismo ha ganado cada vez más popularidad entre los conservadores, gracias a los sectores anti inmigración y anti aborto, bajo el argumento de que la falta de niños podría frenar el crecimiento económico y amenazar la seguridad nacional.