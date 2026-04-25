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Trump va a por el control de natalidad: la anticoncepción era un tema políticamente intocable, hasta ahora [EN]

Entramos en la nueva era de la política de control de la natalidad, con el presidente Trump liderando la restricciones a la anticoncepción. El Departamento de Salud ha publicado una reforma integral de los programas federales de planificación familiar, priorizando el parto sobre la anticoncepción. El pronatalismo ha ganado cada vez más popularidad entre los conservadores, gracias a los sectores anti inmigración y anti aborto, bajo el argumento de que la falta de niños podría frenar el crecimiento económico y amenazar la seguridad nacional.

| etiquetas: estados unidos , pronatalismo , aborto , natalidad , inmigración
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6 comentarios
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Shuquel #5 Shuquel *
Las gallinas que entran por las que salen, si echas a los inmigrantes tienes que producir nueva mano de obra
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manzitor #4 manzitor
El Cuento de la Criada.
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cromax #2 cromax
Este salto nos lleva ya a antes de 1960.
Dónde tienen el límite esta combinación de fanáticos religiosos y filonazis es difícil saberlo.
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Javi_Pina #3 Javi_Pina
El próximo paso los incel
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#1 nexus5 *
No hay nada mas pronatalidad que hacer que los padres puedan darles buena vida a sus hijos.

Y por supuesto @BoosterFelix
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Io76 #6 Io76
Estos terminan legalizando la pederastia y el incesto con la excusa de aumentar la natalidad.
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menéame