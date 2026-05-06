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Trump suspende la operación de escolta en Ormuz para buscar un acuerdo de paz con Irán

Trump suspende la operación de escolta en Ormuz para buscar un acuerdo de paz con Irán

“A petición de Pakistán y otros países, tras el tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán y, además, el hecho de que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que, si bien el bloqueo permanecerá en plena vigencia, el Proyecto Libertad (el movimiento de barcos a través del estrecho de Ormuz) quedará suspendido por un breve período de tiempo para ver si el acuerdo puede finalizarse y firmarse”, ha anunciado el presidente...

| etiquetas: trump , suspende , escolta , ormuz , taco
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7 comentarios
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
TACO ataca de nuevo
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themarquesito #4 themarquesito
#1 Ahora el concepto de moda ya no es TACO sino NACHO: Not A Chance Hormuz Opens
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MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#1 Si Irán no se rinde en 24 horas, Donald Trump les dará dos semanas para que se rindan. xD xD xD

x.com/daviddunn177/status/2051382763723338239
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Mltfrtk #2 Mltfrtk
Proyecto Libertad que ha durado dos días con el resultado buques de guerra de EEUU saliendo por patas sin haber escoltado a nadie xD xD xD
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Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
Traducción: Los ee.uu. se están rindiendo ante Irán pero necesitan que parezca que tal rendición pase desapercibida.
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Paltus #7 Paltus
El tremendo éxito… me recuerda a cuando la IA me hace la pelota, esto es ridículo.
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Laendle #3 Laendle
Ya está en la wikipedia este termino.
Trump Always Chickens Out, (traducido al español como Trump Siempre se Acobarda) también conocida por la abreviación TACO, es un acrónimo que cobró relevancia en mayo de 2025 tras las numerosas amenazas y retrocesos que hizo Donald Trump durante la guerra comercial que inició con los aranceles del «Día de la Liberación» en su segunda presidencia. El acrónimo se utiliza para describir la tendencia de Trump a lanzar amenazas arancelarias, solo para…   » ver todo el comentario
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