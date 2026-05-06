Trump suspende la operación de escolta en Ormuz para buscar un acuerdo de paz con Irán

“A petición de Pakistán y otros países, tras el tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán y, además, el hecho de que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que, si bien el bloqueo permanecerá en plena vigencia, el Proyecto Libertad (el movimiento de barcos a través del estrecho de Ormuz) quedará suspendido por un breve período de tiempo para ver si el acuerdo puede finalizarse y firmarse”, ha anunciado el presidente...