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Trump al responsable de la NASA: “¿Has escuchado esa pregunta con esas hermosas orejas?” [ENG]  

Durante un evento de prensa en el Despacho Oval con la tripulación de Artemis II el miércoles, un periodista preguntó al presidente si está pensando en trasladar la sede de la NASA desde Washington D. C. cuando el contrato de alquiler venza en agosto de 2028. “Bueno, la mejor persona para responderte es el hombre que está aquí mismo”, dijo Trump, señalando a Isaacman, y le preguntó: “¿Has escuchado esa pregunta con esas hermosas orejas?”

| etiquetas: orejas , trump , nasa , isaacman
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4 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
lonnegan #2 lonnegan *
Que se lo diga al de la Nasa, Jared Isaacman teniendo a Marco Rubio en su gabinete... :-D No se para que hace una ball room cuando le sobran pabellones... xD  media
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BastardWolf #3 BastardWolf
#2 para orejas la del Nethanpollas
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#4 Grahml *
#2 Ya tienen lugar donde celebrar la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Ni ballroom ni hostias.

xD
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#1 Grahml
Aquí momento preciso de Isaacman en el momento del comentario  media
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menéame