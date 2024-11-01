edición general
13 meneos
18 clics

Trump recomienda a Netanyahu lavar su imagen donando máquinas contra el cáncer

“Suele funcionar entre los votantes con cortedad de miras, y además desgrava en Hacienda”, indicó el inquilino de la Casa Blanca.

| etiquetas: netanyahu , palestina , gaza , genocidio , trump , lvado de imagen
11 2 0 K 141 ocio
5 comentarios
11 2 0 K 141 ocio
manzitor #2 manzitor
No con agua caliente, no con lejía...¡¡ con máquinas para curar el cáncer !!, como tendrá que ser la limpieza de alma de este malnacido.
2 K 41
Harkon #4 Harkon
A amancio Ortega le ha funcionado, por qué iba a ser distinto esta vez? :troll:
1 K 29
Pablosky #5 Pablosky
Pues… sonaba muy realista hasta que he visto el enlace.
0 K 14
#3 XXguiriXX
Que done dinero a las iglesias evangélicas y demás no católicas, así terminamos quitándonos las caretas.
0 K 12
azathothruna #1 azathothruna
Ojala salga bingo, y haya guerra civil israeli.
Darian un respiro a los NATIVOS de alli, los palestinos.
Confundirian a los taraos de la peninsula de asia, como ursula y demas.
Y haria juego con la guerra civil gringa.
0 K 11

menéame