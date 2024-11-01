·
Trump recomienda a Netanyahu lavar su imagen donando máquinas contra el cáncer
“Suele funcionar entre los votantes con cortedad de miras, y además desgrava en Hacienda”, indicó el inquilino de la Casa Blanca.
netanyahu
,
palestina
,
gaza
,
genocidio
,
trump
,
lvado de imagen
#2
manzitor
No con agua caliente, no con lejía...¡¡ con máquinas para curar el cáncer !!, como tendrá que ser la limpieza de alma de este malnacido.
2
K
41
#4
Harkon
A amancio Ortega le ha funcionado, por qué iba a ser distinto esta vez?
1
K
29
#5
Pablosky
Pues… sonaba muy realista hasta que he visto el enlace.
0
K
14
#3
XXguiriXX
Que done dinero a las iglesias evangélicas y demás no católicas, así terminamos quitándonos las caretas.
0
K
12
#1
azathothruna
Ojala salga bingo, y haya guerra civil israeli.
Darian un respiro a los NATIVOS de alli, los palestinos.
Confundirian a los taraos de la peninsula de asia, como ursula y demas.
Y haria juego con la guerra civil gringa.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
