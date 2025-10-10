El vídeo de González Amador, la pareja de Ayuso, explicando que esperaba que la prensa nunca conociera sus presuntos delitos: “Que sea rápido y sin ruido”

EL PAÍS ha accedido al vídeo del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, declarando en el Tribunal Supremo. Es la primera vez que se escucha la voz de una figura que ha marcado la actualidad política durante el último año y medio. Se trata de la comparecencia del 23 de mayo en el alto tribunal, donde testificó contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien acusa de haber revelado información sensible del caso contra él por fraude a Hacienda.