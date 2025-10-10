El vídeo de González Amador, la pareja de Ayuso, explicando que esperaba que la prensa nunca conociera sus presuntos delitos: “Que sea rápido y sin ruido”

EL PAÍS ha accedido al vídeo del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, declarando en el Tribunal Supremo. Es la primera vez que se escucha la voz de una figura que ha marcado la actualidad política durante el último año y medio. Se trata de la comparecencia del 23 de mayo en el alto tribunal, donde testificó contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien acusa de haber revelado información sensible del caso contra él por fraude a Hacienda.
| etiquetas: gonzález amador , ayuso , vídeo
Ya has perdido completamente el objetivo
A ver si es que los políticos nos roban a manos llenas de uno u otro color
Lo de pagar putas con dinero público no es de Ayuso. Lo de vivir en un ático prestado con influencia EN quiron si.
Alguien debería llamar al orden a esa juez, en los prestigiosos tribunales españoles no puede ocurrir eso.