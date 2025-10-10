edición general
46 meneos
101 clics
El vídeo de González Amador, la pareja de Ayuso, explicando que esperaba que la prensa nunca conociera sus presuntos delitos: “Que sea rápido y sin ruido”

El vídeo de González Amador, la pareja de Ayuso, explicando que esperaba que la prensa nunca conociera sus presuntos delitos: “Que sea rápido y sin ruido”

EL PAÍS ha accedido al vídeo del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, declarando en el Tribunal Supremo. Es la primera vez que se escucha la voz de una figura que ha marcado la actualidad política durante el último año y medio. Se trata de la comparecencia del 23 de mayo en el alto tribunal, donde testificó contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien acusa de haber revelado información sensible del caso contra él por fraude a Hacienda.

| etiquetas: gonzález amador , ayuso , vídeo
38 8 1 K 304 actualidad
13 comentarios
38 8 1 K 304 actualidad
Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos *
Y perdemos el objetivo...¿Quien permite que este personaje de el pelotazo? ¿Quiza doña Quiron tenga algo que decir?
6 K 92
#5 Katos
#2 Abalos y KOLDO.

Ya has perdido completamente el objetivo

A ver si es que los políticos nos roban a manos llenas de uno u otro color

Lo de pagar putas con dinero público no es de Ayuso. Lo de vivir en un ático prestado con influencia EN quiron si.
0 K 9
#6 UNX
#2 Eso no lo vamos a ver. Lo máximo que veremos será la sentencia que le cae a Alberto Quirón.
0 K 11
Dene #13 Dene
#2 habría tenido los contratos que conseguía si no se metiera en la cama con quien se mete?? Y que también disfruta de lo conseguido?? Ese es el objetivo
0 K 11
Waves #1 Waves
Roban todo lo que pillan, y los cazan porque intenta encima estafar en la declaración. No es más fácil pagar lo que sea y así puede seguir robando con tu churri?
3 K 45
unlugar #11 unlugar
¿Todos esos mensajes y llamadas entre MAR y él cuentan como "uso de asistente de la CAM para actividades privadas"?
3 K 40
cabobronson #4 cabobronson
Que no me dejan robaaaar!!!! Buaaaa
2 K 35
A.more #10 A.more
Llámalo testaferro
1 K 22
Milmariposas #7 Milmariposas
No lo puedo leer. Es muro de pago. <:(
0 K 14
Milmariposas #9 Milmariposas
#8 Muchas gracias!
1 K 33
#12 diablos_maiq *
Amador ha declarado una vez ante la jueza instructora de su caso, en abril de este año, pero la grabación no ha salido a la luz.

Alguien debería llamar al orden a esa juez, en los prestigiosos tribunales españoles no puede ocurrir eso.
0 K 12
Gadfly #3 Gadfly
Esta se le ha escapado a Delay
0 K 7

menéame