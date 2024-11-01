“Trump quiere paz para todo Medio Oriente, pero eso no pasará hasta que los palestinos tengan un futuro”

El rey Abdalá II de Jordania advirtió que Oriente Medio está condenado al fracaso a menos que se inicie un proceso de paz que conduzca a un Estado palestino. El rey Abdalá afirmó que la región había presenciado numerosos intentos fallidos de paz y que la implementación de una solución de dos Estados —la creación de un Estado palestino independiente en Cisjordania y Gaza, junto a Israel— era la única respuesta. El actual gobierno israelí ha rechazado repetidamente la solución de dos Estados...