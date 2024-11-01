“Trump quiere paz para todo Medio Oriente, pero eso no pasará hasta que los palestinos tengan un futuro”

El rey Abdalá II de Jordania advirtió que Oriente Medio está condenado al fracaso a menos que se inicie un proceso de paz que conduzca a un Estado palestino. El rey Abdalá afirmó que la región había presenciado numerosos intentos fallidos de paz y que la implementación de una solución de dos Estados —la creación de un Estado palestino independiente en Cisjordania y Gaza, junto a Israel— era la única respuesta. El actual gobierno israelí ha rechazado repetidamente la solución de dos Estados...
Imagina que eres un niño de diez años al que han echado de su casa. Tus padres y tus tres hermanos han muerto. Llevas un año vagando por los escombros de Gaza, desnutrido, enfermo, sin un lugar al que volver. Nadie te va a ofrecer apoyo psicológico (como si eso bastara para curar algo así).
Y entonces, un día, alguien con dinero y con intereses te pone un AK47 en las manos. Te señala un mapa. Te dice quiénes son los responsables de todo lo que viviste, de todo lo que perdiste. ¿Qué creeis que va a pasar?
Esto no es una historia exclusiva de Palestina. También puede ser la de un niño en Libia, en Siria, en Irak...