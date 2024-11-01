edición general
Trump quiere convertir su “Junta de Paz” de Gaza en una ONU 2.0 para gobernar el mundo como un caudillo

Con ese engendro, Trump busca dar la estocada definitiva a la ONU como legítima representante de la comunidad internacional y, por otra, dotarse de una palanca de poder al servicio de su megalomanía

Grahml
A lo sumo esta será otra "bancarrota" más en su haber. Tiene ya muchas.

Y si no eliminan a Trump lo antes posible, EEUU será lo próximo a acogerse al Capítulo 11.
Mountains
Así se entiende, por ejemplo, su reciente orden ejecutiva para sacar a Estados Unidos de 66 organismos internacionales, de los que 31 son parte del sistema ONU, argumentando no solo que no sirven a los intereses de Washington, sino que actúan en su contra.

Al margen de cuál pueda ser el resultado final de su iniciativa, ya resulta evidente su sesgo mercantilista, imponiendo una cuota de 1.000 millones de dólares a quienes quieran convertirse en miembros permanentes (sin aclarar el destino de lo recaudado), según ha informado Reuters, que ha tenido acceso al borrador de los estatutos.
pip
La ONU está rota desde el momento en el que tiene un "consejo de seguridad" formado por ganadores de la segunda guerra mundial con derecho a veto. Eso debería de reformarse.

Pero lo de Trump no tiene nombre, es un congreso de villanos.
ombresaco
Sociedad de naciones: 1919~1946 = 27 años
ONU: 1945~2026 mínimo = 81 años como mínimo

vamos mejorando...
jazzman
No entiendo qué cojones hace la ONU con la sede en NYC. Hace años que debería estar en un lugar con un mínimo respeto democrático.
