Trump quiere convertir su “Junta de Paz” de Gaza en una ONU 2.0 para gobernar el mundo como un caudillo

Con ese engendro, Trump busca dar la estocada definitiva a la ONU como legítima representante de la comunidad internacional y, por otra, dotarse de una palanca de poder al servicio de su megalomanía
Y si no eliminan a Trump lo antes posible, EEUU será lo próximo a acogerse al Capítulo 11.
Al margen de cuál pueda ser el resultado final de su iniciativa, ya resulta evidente su sesgo mercantilista, imponiendo una cuota de 1.000 millones de dólares a quienes quieran convertirse en miembros permanentes (sin aclarar el destino de lo recaudado), según ha informado Reuters, que ha tenido acceso al borrador de los estatutos.
Pero lo de Trump no tiene nombre, es un congreso de villanos.
ONU: 1945~2026 mínimo = 81 años como mínimo
vamos mejorando...