Trump quería algo que Pam Bondi no le pudo dar

El presidente Donald Trump tenía muchas buenas razones para despedir a la fiscala general Pam Bondi; eligió la única mala. Cuando el presidente anunció el jueves la salida de Bondi de su gabinete, ofreció los falsos elogios de rigor y el frío consuelo que acompañan a tales defenestraciones. Pero el verdadero motivo del descontento de Trump con la fiscal general era, al parecer, la incapacidad de esta para satisfacer la necesidad de venganza de Trump contra sus enemigos.
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ICE
Esto es como el chiste sobre los nazis que se contaba antes (ahora lo puedes hacer con sionazis y palestinos):
- Vamos a matar a un millón de judíos y a un dentista.
- ¿y por qué a un dentista?
- ¿Ves? ya te dijo yo que a nadie le importaban los judíos.
Lo hicieron en Gaza y lo estan haciendo en Líbano.
No has pillado el matiz.
#2 Un García Ortiz.
Los casos fueron débiles y desestimados.
Recordemos que Comey inició la investigación del “Russia Hoax” en 2016. Schiff: lideró el primer impeachment contra Trump en 2019 y Letitia James: lo demandó por fraude en 2022.
El problema lo tiene el que trabaja para ellos y cree que es indispensable o que se puede equivocar, que lo entenderá su jefe.
Pues sí, es unos 50 años mayor de lo que a este pedófilo le gustaría.
Defenestada, se ha convertido en un meme internacional. Ha acabado su carrera.
Pero ha hecho su trabajo cubriendo los papeles. Se la "despide" imagino que con una buena conpensacion por sus servicios. Trump queda bien al despedir a un demonio arpia sucubo del infierno. Era parte del plan.
El siguiente, kash patel.