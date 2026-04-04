Trump quería algo que Pam Bondi no le pudo dar

El presidente Donald Trump tenía muchas buenas razones para despedir a la fiscala general Pam Bondi; eligió la única mala. Cuando el presidente anunció el jueves la salida de Bondi de su gabinete, ofreció los falsos elogios de rigor y el frío consuelo que acompañan a tales defenestraciones. Pero el verdadero motivo del descontento de Trump con la fiscal general era, al parecer, la incapacidad de esta para satisfacer la necesidad de venganza de Trump contra sus enemigos.