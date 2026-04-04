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Trump quería algo que Pam Bondi no le pudo dar

El presidente Donald Trump tenía muchas buenas razones para despedir a la fiscala general Pam Bondi; eligió la única mala. Cuando el presidente anunció el jueves la salida de Bondi de su gabinete, ofreció los falsos elogios de rigor y el frío consuelo que acompañan a tales defenestraciones. Pero el verdadero motivo del descontento de Trump con la fiscal general era, al parecer, la incapacidad de esta para satisfacer la necesidad de venganza de Trump contra sus enemigos.

| etiquetas: trump , quería , pam_bondi
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26 comentarios
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Comentarios destacados:        
Yorga77 #1 Yorga77
Es como un niño rata de 14 años el pobre. :palm:
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OdaAl #3 OdaAl *
#1 Es un demente peligroso, al igual que en el cuento de Hans Christian Andersen "El traje nuevo del emperador", el rey está desnudo, pero nadie se lo dice ni hace nada por miedo.
24 K 196
#10 baronluigi
#3 Pero en ese cuento el rey aprende de sus errores. Aquí no pasaría eso.
4 K 29
troll_hdlgp #17 troll_hdlgp
#3 Es un mono con una metralleta... agarrada por el gatillo, le esta disparando literalmente a todo el mundo.
1 K 20
MasterChof #18 MasterChof *
#1 y por tanto, perfecto para las élites y lobbies Sionistas que mueven sus hilos desde las sombras
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Trump necesita a un Peinado.
13 K 115
Yorga77 #4 Yorga77
#2 No creo que tarde mucho en empezar a encerrar a gente sin pruebas.
0 K 15
Yorga77 #7 Yorga77
#5 Me refiero a políticos y críticos, pero si ya lo hace con otra excusa.
3 K 38
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7

Esto es como el chiste sobre los nazis que se contaba antes (ahora lo puedes hacer con sionazis y palestinos):
- Vamos a matar a un millón de judíos y a un dentista.
- ¿y por qué a un dentista?
- ¿Ves? ya te dijo yo que a nadie le importaban los judíos.
8 K 79
escalibrur #20 escalibrur
#8 con la diferencia de que los israelíes a los primeros que asesinan es a los dentistas, cirujanos, personal de ambulancia y personal sanitario en general.

Lo hicieron en Gaza y lo estan haciendo en Líbano.
0 K 9
HeilHynkel #26 HeilHynkel
#20

No has pillado el matiz.
0 K 20
#22 rafacabrera
#4 ¿Maduro?
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themarquesito #13 themarquesito
#2 Ya tiene a alguien así: Aileen Cannon, a quien no tardará en colocar en el Supremo en caso de que se jubilen Alito o Thomas.
1 K 40
earthboy #16 earthboy *
El tarado mayor ha empezado a disparar contra sus propias ratas. A ver lo que tardan en echarlo de ahí. Si pueden. Sería gracioso que la pantomima absurda que supuso su llegada a la presidencia de EEUU acabara por acelerar del todo la caída del mismo EEUU. O de la sociedad acrual, en el peor de los casos.

#2 Un García Ortiz.
1 K 13
#24 Tecar
#2 Peinado no le llega a Bondi ni a la suela de las zapatillas.
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#6 Grahml *
Según el artículo, Trump despidió a Pam Bondi porque no usó el Departamento de Justicia para vengarse de sus enemigos, Comey, Schiff y Letitia James, con procesos penales efectivos.

Los casos fueron débiles y desestimados.

Recordemos que Comey inició la investigación del “Russia Hoax” en 2016. Schiff: lideró el primer impeachment contra Trump en 2019 y Letitia James: lo demandó por fraude en 2022.
9 K 70
Andreham #9 Andreham
Lo típico de los ultrarricos: si no les vales, fuera.

El problema lo tiene el que trabaja para ellos y cree que es indispensable o que se puede equivocar, que lo entenderá su jefe.
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MasterChof #19 MasterChof
#9 a ver si aprenden ya eso de que Roma no paga a traidores NUNCA
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sedicioso #12 sedicioso
fiscala. :palm: :foreveralone:
1 K 15
MasterChof #23 MasterChof
#0 "Trump quería algo que Pam Bondi no le pudo dar"
Pues sí, es unos 50 años mayor de lo que a este pedófilo le gustaría.
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#14 Nusku
A su nieta?
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#11 IronHorse
Bondi no pudo darle el chiquito.
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#21 JethroNull
Pam Bondi que ha podido leer toda la lista Epstein le quedan un par de años a lo máximo antes de que tenga algún accidente.
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Jack29 #15 Jack29 *
Para mi el analisis es erroneo. Pam le ha cubierto, fiel y ha puesto el cuerpo por Trump con temas de Epstein.
Defenestada, se ha convertido en un meme internacional. Ha acabado su carrera.
Pero ha hecho su trabajo cubriendo los papeles. Se la "despide" imagino que con una buena conpensacion por sus servicios. Trump queda bien al despedir a un demonio arpia sucubo del infierno. Era parte del plan.
El siguiente, kash patel.
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#25 UNX
#15 La culpa no ha sido de ella sino de la existencia de jueces independiente. Trump lo que necesita es acabar de cargarse todo contrapeso y ser coronado rey.
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menéame