edición general
10 meneos
37 clics
Trump publica un vídeo con imágenes explícitas del asesinato de una mujer en Florida [ENG]

Trump publica un vídeo con imágenes explícitas del asesinato de una mujer en Florida [ENG]

Acosado por preguntas sobre su guerra con Irán y la declaración de su esposa sobre Jeffrey Epstein, Donald Trump intentó desviar la conversación nacional de nuevo hacia su ofensiva contra la inmigración publicando un vídeo explícito y perturbador de una mujer en Florida que fue asesinada la semana pasada por un hombre al que describió como un “inmigrante ilegal” de Haití. El vídeo, grabado por una cámara de vigilancia fuera de una gasolinera en Fort Myers, mostraba a un hombre identificado por las autoridades como un inmigrante haitiano.

| etiquetas: trump , asesinato , florida , inmigrante , martillo
9 1 0 K 110 actualidad
2 comentarios
9 1 0 K 110 actualidad
OdaAl #1 OdaAl
Hemos de reconocer que es un genio en enmierdar.
1 K 31
Cuñado #2 Cuñado
Que se abra una cuenta en Menéame. Puede hacer muchos amiguitos de encefalograma plano que dedican su tiempo libre a enviar noticias sobre extranjeros cometiendo delitos :hug:

No tiene ni por qué saber español, con copiar y pegar subnormalidades del tipo "pinta a caso aislado, circulen" ya lo ajuntan a su pandi.
0 K 9

menéame