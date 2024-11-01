Trump publica un vídeo con imágenes explícitas del asesinato de una mujer en Florida [ENG]

Acosado por preguntas sobre su guerra con Irán y la declaración de su esposa sobre Jeffrey Epstein, Donald Trump intentó desviar la conversación nacional de nuevo hacia su ofensiva contra la inmigración publicando un vídeo explícito y perturbador de una mujer en Florida que fue asesinada la semana pasada por un hombre al que describió como un “inmigrante ilegal” de Haití. El vídeo, grabado por una cámara de vigilancia fuera de una gasolinera en Fort Myers, mostraba a un hombre identificado por las autoridades como un inmigrante haitiano.