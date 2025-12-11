edición general
1 meneos
3 clics

Trump pone el precio a vivir en Estados Unidos: 1 millón de dolares

La lista de personas interesadas en este programa de visados asciende ya a 10.000 personas. No se trata de una tarjeta de crédito, sino de un programa de visados para las empresas del país norteamericano: "Un camino directo hacia la ciudadanía para todas las personas cualificadas y verificadas. (...) Nuestras Grandes Empresas Americanas por fin podrán retener a su valiosísimo Talento", afirmaba al respecto en su red social, Truth Social.

| etiquetas: usa , estados unidos
1 0 0 K 20 politica
2 comentarios
1 0 0 K 20 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Luego aquí los políticos españoles no quieren poner tasa turistica de unos pocos euros y vienen y nos tiran de las ciudades, dejando empresas sin trabajadores para beneficio de unos pocos destruyendo la economía

Tasa turística de 100 euros al día ya! el que no trabaje que le salga caro
0 K 20
pitercio #2 pitercio
Ni que me den el triple voy.
0 K 12

menéame