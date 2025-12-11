Trump pone el precio a vivir en Estados Unidos: 1 millón de dolares

La lista de personas interesadas en este programa de visados asciende ya a 10.000 personas. No se trata de una tarjeta de crédito, sino de un programa de visados para las empresas del país norteamericano: "Un camino directo hacia la ciudadanía para todas las personas cualificadas y verificadas. (...) Nuestras Grandes Empresas Americanas por fin podrán retener a su valiosísimo Talento", afirmaba al respecto en su red social, Truth Social.