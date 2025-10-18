Trump planea disparar artillería sobre una autopista de California este sábado [ENG]

Los marines planean disparar proyectiles de artillería de 155 milímetros sobre una importante autopista del sur de California este sábado, como parte de una demostración en la base de Camp Pendleton para celebrar el 250.º aniversario del Cuerpo de Marines. Los planes de disparar sobre la autopista provocaron indignación del gobernador Gavin Newsom la noche del viernes, después de que su oficina creyera días antes que la celebración no incluiría el lanzamiento de munición sobre la carretera Interestatal 5.