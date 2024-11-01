Trump ordena pruebas nucleares mientras los trabajadores nucleares siguen sin cobrar (ENG)

Anoche, Trump ordenó al Pentágono que reanudara los ensayos nucleares. Si eso ocurre, será la primera vez que Estados Unidos detone una bomba nuclear en más de 30 años. La organización que probablemente se encargaría de ello sería la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA), una fuerza laboral civil que supervisa el arsenal nuclear estadounidense. Debido al actual cierre del Gobierno, 1400 trabajadores de la NNSA están en situación de permiso y los 375 restantes están trabajando sin cobrar.