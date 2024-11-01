edición general
Trump ordena pruebas nucleares mientras los trabajadores nucleares siguen sin cobrar (ENG)

Anoche, Trump ordenó al Pentágono que reanudara los ensayos nucleares. Si eso ocurre, será la primera vez que Estados Unidos detone una bomba nuclear en más de 30 años. La organización que probablemente se encargaría de ello sería la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA), una fuerza laboral civil que supervisa el arsenal nuclear estadounidense. Debido al actual cierre del Gobierno, 1400 trabajadores de la NNSA están en situación de permiso y los 375 restantes están trabajando sin cobrar.

ccguy #1 ccguy
Lo interesante de esta (ya sé que hay otra que habla de la orden en sí) es la triste realidad de la organización a cargo de las cabezas nucleares
cutty #2 cutty
Admitiendo que exista el humor psicópata e inmoral, sería un buen chiste.
Spirito #5 Spirito
#2 - Doctor, doctor ¿Qué me ha dicho, virgo, libra...
- No, hijo: cáncer, cáncer. xD

(Ya cierro la puerta, si eso) :troll:
Spirito #3 Spirito
Una nueva entrega del Zanahorio radioactivo. No le dejará indiferente. xD
Spirito #6 Spirito *
Que digo yo que los de la CYM (Camarilla Yanquineja Meneante) estarán muy ilusionados y contentos con estos delirios de su amo, Zanahorio I. :popcorn:
Andreham #4 Andreham
Pero vosotros a reciclar el cartón de los paquetes de Amazon que contamináis.
