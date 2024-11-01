Trump ordena al Pentágono priorizar el carbón y destina 150 millones de euros a centrales de este combustible

El ocupante de la Casa Blanca, que ha sido distinguido por empresarios del ramo como el “campeón indiscutible del carbón”, ha añadido además que el Departamento de Energía “emitiría fondos” para evitar el cierre de centrales de carbón en los estados de Virginia Occidental, Ohio, Carolina del Norte y Kentucky. Poco después, el departamento encabezado por Chris Wright ha detallado que asignará 147 millones de euros en ayudas a seis proyectos vinculados al carbón en esos cuatro estados, como “parte de un esfuerzo de 525 millones de dólares...