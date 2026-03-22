Trump ordena finalmente la publicación de los ficheros sobre OVNIs y vida extraterrestre y el Congreso advierte de su impacto (eng)

El Presidente estadounidense Donald Trump ordenó al Pentágono desclasificar archivos sobre ovnis y vida extraterrestre, alegando interés público y desatando especulaciones sobre revelaciones sin precedentes. Esta medida se produce en medio de una intensa atención política, con el congresista Tim Burchett advirtiendo que las sesiones informativas clasificadas contienen información "devastadora". La actividad técnica en el dominio federal recientemente registrado, aliens.gov, ha alimentado las expectativas.

33 comentarios
12 2 1 K 127 actualidad
Comentarios destacados:    
millanin #2 millanin
Lo de Epstein ya otro día.
#3 Jihome
#2 po yo qué quieres que te diga, no puedo esperar a saber qué descalifican. Me muero de ganas de saberlo
#7 colemur
#3 La ciencia ya tiene desde hace muchos años la respuesta a la pregunta de si existe vida extraterrestre.
Pero claro, para saberlo hay que estudiar, y eso debe ser un rollo.
dilsexico #12 dilsexico *
#7 Vaya chorrada de comentario, no hay por donde cogerlo, sin acritud.
#15 colemur
#12 ????
Hay gente que no sabe que el tema de la vida extraterrestre ya está resuelto por la ciencia.
De ahí mi comentario.
#16 Kuruñes3.0
#15 Para las tonterías que dices podías estar callado.
Resuelto, dice...
#24 colemur
#16 Que yo sepa, sí.
Pero vamos, que no dudo que tú digas que es una tontería apoyándote en que lo desconoces.
#28 Kuruñes3.0
#24 entonces es que no sabes gran cosa. Dunning-Kruger de manual.
#30 colemur
#28 Me lo tomaré como un insulto, que supongo que es lo que pretendes.
#33 Kuruñes3.0
#30 es meramente descriptivo. Decir que el tema de la vida extraterrestre está resuelto por la ciencia solo lo puede decir un ignorante no ya en el tema, sino en lo que la palabra ciencia significa.
Y hablo de no tener nivel ni de Secundaria.
Lo que puedas creer saber del tema, lo habrás aprendido en reels y tiktoks.
dilsexico #21 dilsexico
#15 No, sí que estés equivocado no es el problema; es cómo con cierto aire de superioridad le mandas a los demás a estudiar.
#27 colemur
#21 No he mandado a nadie a estudiar.
Si te lo ha parecido a ti, a lo mejor el problema está en tu lado, por como te tomas las cosas que son absolutamente normales.
Me enorgullece que me creas superior, se agradece el detalle, pero tengo que desengañarte: soy una persona normal. Tengo mis cosas buenas y mis cosas mala. No soy ninguna clase de ser humano superior. Soy como la mayoría.
dilsexico #31 dilsexico *
#27 "...Pero claro, para saberlo hay que estudiar, y eso debe ser un rollo."
Y por cierto "aire de superioridad" no significa que yo creas que seas superior....Estas bien?
abnog #17 abnog
#7 Aquí un cientófilo. ¿Cuál es la respuesta y cuándo la obtuvieron?
#22 colemur
#17 es.wikipedia.org/wiki/Ecuación_de_Drake

Por otro lado, los OVNIS existen. Pero OVNI significa objeto volador no identificado. Si no se sabe qué es algo, no se sabe. Hace falta ser muy tonto para en ese caso decir que son extraterrestres. Bueno, ser tonto o esperar ganar dinero con esa mentira.
abnog #26 abnog
#22 "The equation was formulated in 1961 by Frank Drake, not for purposes of quantifying the number of civilizations, but as a way to stimulate scientific dialogue at the first scientific meeting on the search for extraterrestrial intelligence (SETI). The equation summarizes the main concepts which scientists must contemplate when considering the question of other radio-communicative life. It is more properly thought of as an approximation than as a serious attempt to determine a precise number."

Vamos, que esa ecuación no sirve para nada más que para especular y como mucho como base para debatir.

Por otro lado, recomiendo encarecidamente no usar la wikipedia en español para nada salvo que no haya más opción.
#29 colemur
#26 Vamos, que esa ecuación no sirve para nada más que para especular y como mucho como base para debatir.
Bueno, un poco más. Nos da la probabilidad con la que hay vida, que sabemos que es muy alta.
Si quieres saberlo con certeza absoluta y qué tipo de vida hay, la tienes que encontrar y eso es muy poco probable.
abnog #32 abnog
#29 No da probabilidad ninguna. El problema de haberla llamado "ecuación" es que mucha gente se piensa que sirve para calcular cosas, pero no lo es, no es más que un artificio que usó para una presentación (lo que hoy en día iría en un powerpoint) como guía para charlar del tema.

Ahora bien, ¿podemos inferir que la probabilidad de vida extraterrestre es alta? Pues yo diría que sí si tenemos en cuenta lo pronto que surgió en la Tierra, pero de ahí a tener pruebas o siquiera una probabilidad en firme hay mucho trecho.
millanin #9 millanin *
#3 Ya te lo anticipo yo. Nada que no se sepa. Ninguna prueba verificable. Alguna foto borrosa. Testimonios de abducidos a los que la reina alien sedujo y/o extrajo ADN. Análisis de sondas anales que resultaron made in china...

Si hubiera algo interesante no los publicarían.
Feindesland #4 Feindesland
#2 ¿Y a quién mierda le importa eso comparado con los extraterrestres?
:-D
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Antes desclasifica quien se peló a Kennedy. xD
rafaLin #11 rafaLin
#5 No creo, son los mismos que manejaban a Epstein y manejan ahora a los chantajeados por él.
HeilHynkel #23 HeilHynkel
#11

Bueno, son de otra generación, los abuelos para ser precisos.
rafaLin #10 rafaLin
#2 Aprovecharán para echarle la culpa de todo a los aliens, fueron ellos los que se dedicaron a violar niñas mientras echaban la culpa a los honradísimos políticos sionistas, es todo parte de su plan de invasión.
jm22381 #6 jm22381
El mejor argumento contra contactos con inteligencias extraterrestres es que Trump ya lo habría largado todo en 2016...
dilsexico #13 dilsexico
#6 Pues el otro dia se puede decir que se le escapo; le preguntaron que pensaba que Obama hubiera dicho que los aliens existen y dijo que eso estaba clasificado y no se puede hablar de ello. Digo yo que si no existieran, no estaria clasificado aparte de la dificultad de probar un negativo.
Supercinexin #18 Supercinexin
La gente no cree en Dios, pero cree en hombrecillos verdes hiperinteligentes capaces de viajar años luz a través del Universo con tecnologías inimaginables que harían que el mismísimo Jesucristo pareciera un inútil.


Te tienes que reír.
alafia #1 alafia *
aliens.gov:

Address lookup
canonical name aliens.gov.
aliases 
addresses 192.0.66.230
2a04:fa87:fffd::c000:42e6
Domain Whois record
Queried whois.nic.gov with "aliens.gov"...

Domain Name: aliens.gov
Registrar WHOIS Server: whois.nic.gov
Registrar URL: get.gov
Updated Date: 2026-03-22T18:55:49Z
Creation Date: 2026-03-17T18:55:49Z
Registry Expiry Date: 2027-03-17T18:55:49Z
Registrar: get.gov
Registrar IANA ID: 8888888
Registrar Abuse Contact Email:
Registrar Abuse…   » ver todo el comentario
BastardWolf #14 BastardWolf
Y continua el Circo!!
Arzak_ #19 Arzak_
"No mires abajo que nosotros nos encargamos... “
ostiayajoder #8 ostiayajoder
No van a desclasificarlo todo, hay partes q no las han desclasificado.

Se demuestra q si

Pero es q hay un estado dentro del estado que...

Y asi va a ser....

Lol
#20 Pájaroloco
Con todos los satélites hoy en órbita y con los datos de Nuforc las ortotenias de Aimé Michel se quedan en un juego de niños.
#25 no_soy_un_bot
Desde que todos llevamos una cámara en el bolsillo ya no se ven ovnis.
