Trump de nuevo en guerra con Canadá, ahora por las certificaciones FAA

Donald Trump ha amenazado a Canadá con nuevos aranceles si no acepta la certificación de la FAA a los Gulftstream G700 y G800.

| etiquetas: trump , amenaza , canadá , retirar , certificaciones , aranceles
Free_palestine #1 Free_palestine
Este tío es tonto, Trump no tiene la autoridad legal para descertificar aviones así como así, eso es competencia de la FAA que se basa en estándares de seguridad, no en motivos políticos y mucho menos comerciales :palm:
