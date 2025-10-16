Trump nombra a más enemigos que busca procesar, ante la mirada de Bondi y Patel

Los altos funcionarios, poco dispuestos a luchar por la independencia de sus instituciones, observaron el miércoles cómo el presidente Trump mencionaba nuevos objetivos de sus represalias. Los tres funcionarios responsables del cumplimiento de la ley más poderosos del país —la fiscala general Pam Bondi y su principal adjunto, Todd Blanche, junto con Kash Patel, director del FBI— acudieron el miércoles al Despacho Oval para mostrar públicamente su unidad y anunciar algunos éxitos recientes.