Trump nombra a más enemigos que busca procesar, ante la mirada de Bondi y Patel

Los altos funcionarios, poco dispuestos a luchar por la independencia de sus instituciones, observaron el miércoles cómo el presidente Trump mencionaba nuevos objetivos de sus represalias. Los tres funcionarios responsables del cumplimiento de la ley más poderosos del país —la fiscala general Pam Bondi y su principal adjunto, Todd Blanche, junto con Kash Patel, director del FBI— acudieron el miércoles al Despacho Oval para mostrar públicamente su unidad y anunciar algunos éxitos recientes.

El Mundo Libre.

xD xD xD xD
Vaya la cantidad de enemigos que tiene este señor. Me parece que un montón de gente de la administración Trump se va a pasar décadas en juicios por persecución política. :palm:
¿Perseguidos o persiguiendo? :-D
Ojito... que la mirada de Patel es mucha mirada... :troll:  media
