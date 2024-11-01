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Trump no es el problema

La teoría crítica nos revela que el Holocausto no fue en modo alguno un paréntesis de irracionalidad en el camino de la civilización moderna, sino uno de los resultados posibles del desarrollo de esa misma modernidad. No un accidente, sino un resultado del capitalismo industrial y su relación instrumental, de costo-beneficio, de puro cálculo, con el mundo.

| etiquetas: capitalismo contemporáneo , sistema de producción , genocidio
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4 comentarios
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cocolisto #2 cocolisto
Trump, Netanyahu y otros son los monigotes. Con respecto a Irán, Jonh Kerry, demócrata, lleva casi 20 años dando la vara con guerrear con Irán hasta que el tonto útil lo ha hecho. Pero no sólo el Kerry éste, hay toda una planopia de dirigentes yanquis que tienen enfilado a Irán. Netanyahu no es nadie sin eeuu. Todo lo que dice, hace y piensa lo hace porque nadie le va a decir que no porque es la política yanqui a través de un desalmado.
Siempre pongo el ejemplo de Clinton que fue empurado por…   » ver todo el comentario
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letra #1 letra
Trump no es el problema. El problema es la organización jerárquica del poder que es una cosa que da poderes a un individuo por encima de los demás. La democracia representativa no es democracia.
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#3 cocococo
Trump es solamente quien representa a los millones de personas que le votaron.
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letra #4 letra
#3 El movimiento MAGA no le apoya en muchas de las decisiones que está tomando. En la democracia representativa los representantes no representan a casi nadie.
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menéame