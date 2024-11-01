Trump no es el problema

La teoría crítica nos revela que el Holocausto no fue en modo alguno un paréntesis de irracionalidad en el camino de la civilización moderna, sino uno de los resultados posibles del desarrollo de esa misma modernidad. No un accidente, sino un resultado del capitalismo industrial y su relación instrumental, de costo-beneficio, de puro cálculo, con el mundo.
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Siempre pongo el ejemplo de Clinton que fue empurado por… » ver todo el comentario