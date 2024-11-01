Trump no despeja las dudas sobre su plan de futuro para Venezuela más allá del petróleo

El presidente de EEUU no ha aclarado cuál va a ser la hoja de ruta en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: el único plazo que ha fijado son 18 meses para que las petroleras estadounidenses vuelvan a operar ampliamente en el país caribeño
| etiquetas: eeuu , venezuela , petroleo
Seguimos con las lecciones de “libertarios” que abogan por el mayor intervencionismo posible.
Menudo meme.
Mirad un mapa y buscad Colombia y cuba, este es capaz de hacer un poyaque
www.meneame.net/story/surgen-sospechas-eeuu-no-hizo-ninguna-planificac
Porque…
…no…
…lo…
…tiene.