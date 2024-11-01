edición general
7 meneos
7 clics
Trump no despeja las dudas sobre su plan de futuro para Venezuela más allá del petróleo

Trump no despeja las dudas sobre su plan de futuro para Venezuela más allá del petróleo

El presidente de EEUU no ha aclarado cuál va a ser la hoja de ruta en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: el único plazo que ha fijado son 18 meses para que las petroleras estadounidenses vuelvan a operar ampliamente en el país caribeño

| etiquetas: eeuu , venezuela , petroleo
5 2 0 K 59 actualidad
9 comentarios
5 2 0 K 59 actualidad
Findeton #2 Findeton
Trump no ha movido el portaaviones así que el trabajo no está terminado.
1 K 18
StuartMcNight #4 StuartMcNight *
#2 En efecto. Todavía no tiene el control efectivo del petróleo. Hay que mantener la amenaza hasta que firmen.

Seguimos con las lecciones de “libertarios” que abogan por el mayor intervencionismo posible.

Menudo meme.
1 K 26
Findeton #5 Findeton *
#4 Hasta que firmen no, hasta estén entregando los 30 millones de barriles que producen al mes. Y ya ellos empezarán a pagar directamente las nóminas de los militares.
0 K 8
#9 guillersk
#2 +1

Mirad un mapa y buscad Colombia y cuba, este es capaz de hacer un poyaque
0 K 10
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Relacionada?: Surgen sospechas de que EEUU no hizo ninguna planificación para después de capturar a Maduro

www.meneame.net/story/surgen-sospechas-eeuu-no-hizo-ninguna-planificac
0 K 15
Dene #6 Dene
Es que lo demás le importa tres carajos.
0 K 12
Javi_Pina #7 Javi_Pina
No hay más allá del petróleo, da gracias si no le cambia el nombre del país a Trumpetrol. Dejará a los Venezolanos salir del país o bien trabajar en la extracción de crudo.
0 K 12
ipanies #8 ipanies
Se va a meter en un avispero interesante el señor naranja...
0 K 12
StuartMcNight #3 StuartMcNight
Deja que te resuelvo las dudas:

Porque…
…no…
…lo…
…tiene.
0 K 11

menéame