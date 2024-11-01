·
4
meneos
37
clics
Por qué Trump ni "eligió" a Delcy Rodríguez ni "gobierna" a Venezuela
Dicho planteamiento no es sostenible y sus frágiles costuras, pese al trabajo de encubrimiento de los medios hegemónicos, están a la vista de todos
|
etiquetas
:
venezuela
,
donald trump
,
delcy rodríguez
,
invasión
3
1
1
K
32
politica
5 comentarios
3
1
1
K
32
politica
#3
Juantxi
*
Ya lo dijo Trump el mismo día del ataque y secuestro de Maduro.
Corina y Edmundo González no tienen el respeto y la influencia necesaria para gobernar. Lo que aclara que semejante oposición al Gobierno de Maduro jamás pudo ganar las elecciones, como se propagaba falsamente desde occidente. Es la prueba del algodón de que el gobierno chavista es legítimo y de amplia mayoría social.
0
K
12
#5
Pertinax
*
#3
¿Te has parado a pensar en que quizás se deba a que el el país esté controlado a todos los niveles por el ejército y los políticos afines al régimen del que viven gracias al
mocho
, y que a Trump le convenga mantenerlos ahí para lo suyo previa negociación sobre el mantenimiento de sus prebendas? Así, como idea loca que jamás se ha dado antes.
0
K
15
#2
ansiet
Dan asco, pero mucho.
0
K
11
#1
letra
Dan penita. Pero poca.
0
K
10
#4
floritruco
NI quito ni pongo razón, pero lo veo un artículo meramente especulativo desde un sesgo determinado. No se dan argumentos ni datos, solo opiniones.
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
