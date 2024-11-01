Trump mostró fotos de lo “peor de lo peor” que ICE “atrapó” en Minnesota. Nuestro diario local investigó caso por caso: casi todo era engaño o mentira [ENG]

Casi todos los que figuran en la lista han pasado por el sistema judicial, han cumplido condena por sus delitos y la policía no los buscaba activamente cuando fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Los registros públicos muestran que fueron detenidos después de ser liberados de la cárcel o prisión y puestos en libertad condicional. Más de una cuarta parte tampoco tiene ninguna conexión criminal con Minnesota, excepto estar recluido en una de las cuatro prisiones federales del estado.