Trump mostró fotos de lo “peor de lo peor” que ICE “atrapó” en Minnesota. Nuestro diario local investigó caso por caso: casi todo era engaño o mentira [ENG]

Casi todos los que figuran en la lista han pasado por el sistema judicial, han cumplido condena por sus delitos y la policía no los buscaba activamente cuando fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Los registros públicos muestran que fueron detenidos después de ser liberados de la cárcel o prisión y puestos en libertad condicional. Más de una cuarta parte tampoco tiene ninguna conexión criminal con Minnesota, excepto estar recluido en una de las cuatro prisiones federales del estado.

Son como la bocsemia aquí, se nutren de bulos e ignorantes.
#1 El factor común a ambos es Steve Bannon
#1 #2 Bulos e ignorancia que, por cierto, cuestan vidas inocentes x.com/nenedenadie/status/2014223994778489081
peores que esta lo dudo  media
