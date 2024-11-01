edición general
Trump y la militarización de la política: llevo años estudiando el fascismo y EEUU se acerca a él a pasos agigantados

La autocratización del mundo incluye la nueva tendencia de que los líderes se comporten como conquistadores napoleónicos y que sus seguidores jueguen a ser soldados de juguete, se disfracen como tales o incluso se unan a las fuerzas del Estado como pasó en los casos del nazismo o el fascismo italiano

#1 soberao *
El fascismo está ya en EE.UU desde que Trump se postuló a candidato a la presidencia, y más desde que el supremacista Musk se prestó a financiar su campaña para poner a fascistas en el gobierno.
Lo que ahora está claro es que nos acercamos a la Tercera Guerra Mundial a pasos agigantados y no será solo por Trump sino por Netanyahu y su genocidio consentido por el silencio de la UE y los países que la integran.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#1 creo que te olvidas del periodo Bush hijo y si Patriot act.

Ya apuntaban maneras.
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
...esta naturaleza espectacular de la política del trumpismo y de otros extremismos populistas de derecha conducen finalmente a la violencia real y cruda como la que estamos viendo en Minnesota... Este carnaval de violencia no es solo consecuencia de las personalidades extravagantes y vulgares de líderes autoritarios como Trump, sino también de las expectativas de sus seguidores y del público en general.

Ni cotiza que todos los que blanquean a la extrema derecha con frases como…   » ver todo el comentario
#4 Tecar
Hombre, si después de lo del asalto al Capitolio alguien tiene ya alguna duda, es para hacérselo mirar.
:troll:
#3 jaramero
El fascismo lleva en usa desde que sólo se puede elegir entre dos candidatos de familias ricas.

La democracia no existe en el país de la libertad.
