Trump y la militarización de la política: llevo años estudiando el fascismo y EEUU se acerca a él a pasos agigantados

La autocratización del mundo incluye la nueva tendencia de que los líderes se comporten como conquistadores napoleónicos y que sus seguidores jueguen a ser soldados de juguete, se disfracen como tales o incluso se unan a las fuerzas del Estado como pasó en los casos del nazismo o el fascismo italiano
Lo que ahora está claro es que nos acercamos a la Tercera Guerra Mundial a pasos agigantados y no será solo por Trump sino por Netanyahu y su genocidio consentido por el silencio de la UE y los países que la integran.
Ya apuntaban maneras.
Ni cotiza que todos los que blanquean a la extrema derecha con frases como…
La democracia no existe en el país de la libertad.