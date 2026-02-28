edición general
2 meneos
6 clics

Trump se mantiene fuera de la vista pública tras el lanzamiento de un ataque militar de Estados Unidos contra Irán [ENG]

Desde el momento en que anunció un masivo ataque militar contra Irán publicando un vídeo editado en redes sociales a las 2:30 de la madrugada del sábado, el presidente Trump dejó claro que adoptaría un tono y un enfoque distintos a los de sus predecesores en tiempos de guerra. El señor Trump no regresó apresuradamente a la Casa Blanca desde Mar-a-Lago, su club privado y residencia en Palm Beach, Florida, para supervisar los ataques de Estados Unidos e Israel. Tampoco pronunció un discurso televisado para informar al público.

| etiquetas: trump , mar-a-lago , iran , ataque
2 0 0 K 29 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 29 actualidad
#1 Grahml
Aquí motivación por la que no aparece en público.

Porque Trump está de fiesta en Mar-a-Lago, bailando con sus amigos millonarios y multimillonarios al poco de comenzar el ataque contra Irán.

x.com/i/status/2027834590703046817

Más hijo de puta y no nace este psicópata incompetente.
3 K 56
#3 guillersk
#1 :troll:

Quitando dictadores sin dejar de fiestear.

8-D
0 K 11
#4 candonga1
#1 Una escena y circunstancia que no desentonarían lo más mínimo en películas como El Padrino... de hecho, hay en la película varios pasajes igualitos.
0 K 16

menéame