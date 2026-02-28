Trump se mantiene fuera de la vista pública tras el lanzamiento de un ataque militar de Estados Unidos contra Irán [ENG]

Desde el momento en que anunció un masivo ataque militar contra Irán publicando un vídeo editado en redes sociales a las 2:30 de la madrugada del sábado, el presidente Trump dejó claro que adoptaría un tono y un enfoque distintos a los de sus predecesores en tiempos de guerra. El señor Trump no regresó apresuradamente a la Casa Blanca desde Mar-a-Lago, su club privado y residencia en Palm Beach, Florida, para supervisar los ataques de Estados Unidos e Israel. Tampoco pronunció un discurso televisado para informar al público.