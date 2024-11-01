Trump llamó a Putin para acabar con la guerra en Ucrania. Salió de allí con otro proyecto: un túnel entre Rusia y Alaska

Estados Unidos y Rusia están separadas por el estrecho de Bering. Apenas 80 kilómetros de mar dividen las dos naciones, pero en los meses de invierno, ocurre algo curioso: es posible ir de Estados Unidos a Rusia andando sobre las aguas. En mitad del estrecho se encuentran las islas Diómedes, y cada una pertenece a un país. Cuando el mar se congela, los cuatro kilómetros entre islas se convierten en un corredor que es ilegal recorrer. Ahora, sin embargo, Rusia y Estados Unidos están acercando posturas para crear un corredor entre los dos países.