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Trump llama "persona de bajo IQ" a Tucker Carlson por criticar su política contra el régimen iraní

Trump llama "persona de bajo IQ" a Tucker Carlson por criticar su política contra el régimen iraní

"Me llama todo el tiempo; no respondo a sus llamadas. No trato con él. Me gusta tratar con gente inteligente, no con tontos", dijo el presidente al describir su relación con el presentador. El conflicto estalló después de que Trump publicara el domingo de Pascua un mensaje en Truth Social en el que amenazaba a Irán. En la publicación llamó a los líderes del régimen iraní "locos bastardos" y advirtió que bombardearía plantas de energía y puentes si no reabrían el Estrecho de Ormuz.

| etiquetas: ormuz , trump , tucker carlson , irán
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4 comentarios
10 3 0 K 175 actualidad
karakol #1 karakol
Es su insulto favorito, como los niños pequeños cuando aprenden una palabra nueva que la repiten hasta el hartazgo.

Por cierto, Carlson le llamó Anticristo, son tal para cual. xD

mezha.net/eng/bukvy/tucker_carlson_accuses/
3 K 63
#4 Onaj
#1 Es algo muy de EEUU, ver "quien es más listo" con tests de inteligencia de internet.

Hay empresas que se están sacando una buena pasta porque cobran por cada test y permiten subirlo a redes sociales.

No sé cuándo empezó, pero espero que no nos llegue la moda.
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#2 HangTheRich
Cada acusación es una confesión
1 K 26
Io76 #3 Io76
Está visto que los lamebolas de Trump de aquí son fieles que los de allí.
0 K 8

menéame