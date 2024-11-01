Trump llama "persona de bajo IQ" a Tucker Carlson por criticar su política contra el régimen iraní

"Me llama todo el tiempo; no respondo a sus llamadas. No trato con él. Me gusta tratar con gente inteligente, no con tontos", dijo el presidente al describir su relación con el presentador. El conflicto estalló después de que Trump publicara el domingo de Pascua un mensaje en Truth Social en el que amenazaba a Irán. En la publicación llamó a los líderes del régimen iraní "locos bastardos" y advirtió que bombardearía plantas de energía y puentes si no reabrían el Estrecho de Ormuz.