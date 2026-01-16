Trump libera de prisión por segunda vez a una estafadora [ENG]

El presidente Trump emitió una gran cantidad de indultos esta semana, incluyendo a una mujer a la que había conmutado previamente una sentencia, y a un individuo cuya hija donó millones de dólares a un superPAC de Trump.

En 2021, una estafadora condenada llamada Adriana Cambreros fue liberada de prisión después de que el presidente Trump conmutara su sentencia. En vez de aprovechar esta segunda oportunidad, Cambreros volvió a delinquir. En 2024 ella y su hermano fueron condenados por otro fraude. Trump los acaba de indultar