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Trump: "Israel nunca me convenció de entrar en guerra con Irán"

“Los resultados del 7 de octubre, sumados a mi opinión de toda la vida de que Irán NUNCA PODRÁ TENER UN ARMA NUCLEAR, sí lo hicieron”, ha escrito, en Truth Social.

| etiquetas: trump , israel
6 0 0 K 79 actualidad
7 comentarios
6 0 0 K 79 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Acaba de confirmarlo, solo con su historial de mentiras ya es suficiente
7 K 119
fofito #2 fofito
Es tan tonto y engreído que ni siquiera es consciente de quién maneja los hilos.
2 K 47
#3 fremen11
Qué decía este gilipollas de Obama e Irán??
1 K 29
madeagle #6 madeagle
Osea, que si
1 K 23
pepel #5 pepel
Es verdad; fue Epstein quien te convenció, por todo lo que saben los sionistas de él (y de tí).
0 K 17
#4 konde1313
Mentira.
0 K 12
Sabbath #7 Sabbath
ya han dicho lo de "excusatio non petita", ¿no?
1 K 12

menéame