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Trump: "Israel nunca me convenció de entrar en guerra con Irán"
“Los resultados del 7 de octubre, sumados a mi opinión de toda la vida de que Irán NUNCA PODRÁ TENER UN ARMA NUCLEAR, sí lo hicieron”, ha escrito, en Truth Social.
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#1
Verdaderofalso
*
Acaba de confirmarlo, solo con su historial de mentiras ya es suficiente
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#2
fofito
Es tan tonto y engreído que ni siquiera es consciente de quién maneja los hilos.
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#3
fremen11
Qué decía este gilipollas de Obama e Irán??
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#6
madeagle
Osea, que si
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#5
pepel
Es verdad; fue Epstein quien te convenció, por todo lo que saben los sionistas de él (y de tí).
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#4
konde1313
Mentira.
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#7
Sabbath
ya han dicho lo de "excusatio non petita", ¿no?
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