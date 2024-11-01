edición general
Trump ironiza sobre su destino eterno: «No creo que vaya al Cielo»

Durante un vuelo en el Air Force One, el presidente estadounidense volvió a mezclar fe, política y humor al restar importancia a sus propias declaraciones sobre alcanzar el cielo si lograba la paz en Ucrania

3 comentarios
YeahYa #1 YeahYa
En South Park al menos ya se está follando a Satán....  media
#2 Grahml
#1 Es que lo que en realidad quiere.

Trump es de esos a los que "el cielo" les parece aburrido.
Magog #3 Magog
Si existe que de por seguro que ni el, ni la mitad que no hacen mas que mentar a dios....
O a lo mejor es como en el libro ese del que nunca me acuerdo del nombre (¿el fin de la infancia?) Y es todo al revés de lo que nos han contado
