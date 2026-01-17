edición general
Trump invitó a Argentina a ser miembro fundador del Board of Peace, el nuevo organismo global para la paz

El presidente Javier Milei confirmó que recibió una invitación formal del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para que Argentina integre como “miembro fundador” el Board of Peace (Junta de Paz), un nuevo organismo internacional impulsado por Washington para promover la resolución de conflictos y avanzar hacia la paz en regiones afectadas por guerras y tensiones armadas. La invitación fue difundida por el propio Milei a través de su cuenta en la red social X, donde compartió la carta enviada por Trump y destacó que se trata de un...

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
El presidente será Netahanyu xD

Son tan trolls que son capaces
AndresEl_Lanas #5 AndresEl_Lanas
Te tienes que reír... Un estado de guerra, quiere la paz, claro que sí.
riska #2 riska
Desprestigiar las instituciones como fórmula para volver a la barbarie, la ausencia de derechos y facilitar el abuso.
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
El concepto de paz que tiene esta escoria pasa por eliminar a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos.
#4 Marisadoro
¿Que petroleras componen el Board of Peace?
