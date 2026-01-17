Trump invitó a Argentina a ser miembro fundador del Board of Peace, el nuevo organismo global para la paz

El presidente Javier Milei confirmó que recibió una invitación formal del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para que Argentina integre como “miembro fundador” el Board of Peace (Junta de Paz), un nuevo organismo internacional impulsado por Washington para promover la resolución de conflictos y avanzar hacia la paz en regiones afectadas por guerras y tensiones armadas. La invitación fue difundida por el propio Milei a través de su cuenta en la red social X, donde compartió la carta enviada por Trump y destacó que se trata de un...