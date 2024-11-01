edición general
Trump insiste en su ataque a España: "En la OTAN todos acordaron el gasto del 5% en defensa menos ellos; tendremos que hablar"

Trump insiste en su ataque a España: "En la OTAN todos acordaron el gasto del 5% en defensa menos ellos; tendremos que hablar"

Donald Trump vuelve a la carga en sus cuestionamientos contra la decisión del Gobierno español de limitar su inversión en Defensa al 2,1% de su PIB, frente al 5% al que se han comprometido el resto de países de la OTAN. Durante la presentación de su 'Junta de Paz' para la reconstrucción de la Franja de Gaza, el mandatario estadounidense se ha preguntado "qué está pasando con España" en lo relativo a ese objetivo de la Alianza Atlántica.

Mountains #1 Mountains *
OTAN NO, Bases Fuera!

Estados Unidos mantiene una amplia red de bases militares en Europa, con un total estimado de al menos 275 emplazamientos, como parte de sus compromisos con la OTAN y para garantizar la seguridad de sus aliados
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#1 En este asunto, mal que nos pene, tenemos que ser como los franceses: nada de bases y soberanía en asuntos de defensa.
Preferiblemente con otros socios europeos, pero si no es posible solos.
TikisMikiss #3 TikisMikiss
Negociemos. Vosotros nos devolvéis la Florida y los territorios robados a México: Texas, Nuevo México, California, partes de Colorado, Nevada, Wyoming, etc; nos devolvéis también la Louisiana española, y nosotros miramos a ver si subimos al 2.5% si estamos generosos.
sorrillo #6 sorrillo *
Hay que salir de la OTAN ya, EEUU es un peligro.
#5 pirat
Lo suyo sería esperarse a ver si es verdad que los demás acaban invirtiendo ese 5% o se estaban burlando de tí, anaranjao.
a69 #2 a69
Señor trumpito, es que tenemos que arreglar los trenes que se nos caen a cachos....
Pensándolo bien los trenes sirven para transportar material y tropa al frente no??
Pero me temo que sumado lo invertido en trenes apenas llegaremos al 3% de "gasto militar"
Tkachenko #8 Tkachenko
Yo, hasta que no se pronuncie el NAFO de guardia, me abstengo de opinar
anv #10 anv
Lo que habría que hacer es decirle que de acuerdo, que gastaremos 5% en defensa pero se comprará exclusivamente armamento chino.
Obviamente no podemos confiar en armamento fabricado en un país hostil que intenta forzar decisiones políticas mediante aranceles.
Blackat #12 Blackat
Donald...te diria que nos chupes la polla, pero la verdad es que me da asco solo de pensarlo...

Por favor, envianos a Melania a que nos coma los huevos...y que luego te lo cuente con pelos , señales y lefa...
#13 bibubibu
OTAN NO, bases fuera. Nosotros insistiremos en seguir odiando a USA y todo lo que representa.

Yankies GO Home.
#9 Juanjolo
El gobierno de Sánchez va por libre
#7 ferminlol
si se plantease un referendum salida de la OTAN y fuera bases, ¿que creeis que saldría? La panda de derechuzos y facha pobres es muy amplia.
anv #11 anv
#7 si se plantease un referendum salida de la OTAN y fuera bases, ¿que creeis que saldría?

Recuerda que la gente votaría en función de lo que le metan en la cabeza los influencers de tiktok.
