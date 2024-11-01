Trump insiste en su ataque a España: "En la OTAN todos acordaron el gasto del 5% en defensa menos ellos; tendremos que hablar"

Donald Trump vuelve a la carga en sus cuestionamientos contra la decisión del Gobierno español de limitar su inversión en Defensa al 2,1% de su PIB, frente al 5% al que se han comprometido el resto de países de la OTAN. Durante la presentación de su 'Junta de Paz' para la reconstrucción de la Franja de Gaza, el mandatario estadounidense se ha preguntado "qué está pasando con España" en lo relativo a ese objetivo de la Alianza Atlántica.