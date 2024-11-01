Trump insiste en su ataque a España: "En la OTAN todos acordaron el gasto del 5% en defensa menos ellos; tendremos que hablar"

Donald Trump vuelve a la carga en sus cuestionamientos contra la decisión del Gobierno español de limitar su inversión en Defensa al 2,1% de su PIB, frente al 5% al que se han comprometido el resto de países de la OTAN. Durante la presentación de su 'Junta de Paz' para la reconstrucción de la Franja de Gaza, el mandatario estadounidense se ha preguntado "qué está pasando con España" en lo relativo a ese objetivo de la Alianza Atlántica.
Estados Unidos mantiene una amplia red de bases militares en Europa, con un total estimado de al menos 275 emplazamientos, como parte de sus compromisos con la OTAN y para garantizar la seguridad de sus aliados
Preferiblemente con otros socios europeos, pero si no es posible solos.
Pensándolo bien los trenes sirven para transportar material y tropa al frente no??
Pero me temo que sumado lo invertido en trenes apenas llegaremos al 3% de "gasto militar"
Obviamente no podemos confiar en armamento fabricado en un país hostil que intenta forzar decisiones políticas mediante aranceles.
Por favor, envianos a Melania a que nos coma los huevos...y que luego te lo cuente con pelos , señales y lefa...
Yankies GO Home.
Recuerda que la gente votaría en función de lo que le metan en la cabeza los influencers de tiktok.