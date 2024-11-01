edición general
Trump ha cruzado una línea roja con esto

Trump ha cruzado una línea roja con esto  

Esto ya es demasiado grave. Donald Trump acaba de cruzar una línea roja que ni siquiera los presidentes más belicistas de Estados Unidos se habían atrevido a cruzar.

#2 Leclercia_adecarboxylata
Qué reacción más natural.  media
#7 Grahml
#2 Clickbait lo llaman.

Y sí, da mucho asco.
Galero #12 Galero
#7 Y más acompañado de una voz grave forzada. No puedo con este tío. A ver si se pasa a la derecha con Vito Quiles.
Gry #8 Gry
Resumen hecho por Gémini del vídeo (no me apetece verlo):

Puntos clave del video
- Retórica nacionalista: El autor denuncia el uso de eslóganes oficiales ("Una patria, un pueblo...") y banderas históricas que evocan el lenguaje de regímenes totalitarios para definir quién es "verdadero americano".

- Expansionismo: Se critica la postura de EE. UU. de reclamar el hemisferio como propio, lanzando amenazas territoriales incluso a vecinos como Canadá.

- Control de

BlackDog #9 BlackDog
No me interesa lo que diga un youtuber financiado por el PSOE, voto irrelevante
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Si Trump te vashila tu va y lo asimila!
TheIpodHuman #1 TheIpodHuman *
¿Podemos decirlo ya? Zanohorio es abiertamente n4z1
Jakeukalane #5 Jakeukalane
#0 línea lleva tilde y también hay que poner icono de vídeo.
TheIpodHuman #6 TheIpodHuman
#5 ¡Thank you merry muchas! :-D
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
los que se tienen que estar forrando son los de la pintura roja
bigmat #10 bigmat
Os lo resumo y los que se quejan de Trump lo acabarán entendiendo.

USA tiene armas nucleares para borrar el planeta....¿ tienes tu "pon aqui el país que quieras" de esas? No. Pues a mamarla.

Solo los que respondan Si tienen algo que decir. Y ahí tenemos a Rusia pasándose a Ucrania por los mismísimos y a callar.
Taiwan vete preparando que eres el siguiente.
LokoYo_ #11 LokoYo_
He votado negativo para qeu este tipo de noticias basura no se haga popular en MNM
