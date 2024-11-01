edición general
Trump, furioso, firma un arancel global del 10% tras el bloqueo de uso de aranceles del Tribunal Supremo [ENG]

Donald Trump arremetió el viernes contra los jueces del Tribunal Supremo que bloquearon su uso de aranceles, calificándolos de “una desgracia para la nación”, y más tarde firmó documentos imponiendo un arancel del 10% a todos los países. Trump afirmó que firmaría de inmediato una orden para aumentar los aranceles a nivel global en un 10% en virtud de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y que iniciará investigaciones sobre prácticas comerciales desleales que permitan aplicar más aranceles.

Todo para evitar hablar del caso de violación de menores Epstein en el que está implicado :palm:
#1 Violación y trata, como mínimo. Pero sí, lo que sea para que no se hable de Epstein
