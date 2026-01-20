edición general
Trump exagera los logros de su primer año en una comparecencia inconexa en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos participa por sorpresa en la conferencia de prensa semanal, en la que insiste en defender su política migratoria y advierte: “Ya veréis lo que hago con Groenlandia”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó el martes, día del primer aniversario de su regreso al poder, poniendo patas arriba el orden mundial con una serie de mensajes en Truth, y tenía previsto terminarlo viajando por la noche (hora de Washington) rumbo al Foro Económico de Davos, enclave suizo en el que cada año se reúne los poderes

cromax
¿Comparecencia inconexa? ¿Habéis probado a escuchar un discurso más o menos completo de Trump?
Lo extraordinario es que un párrafo tenga conexión con el anterior.
El tío suele empezar más o menos normal pero el desbarre va creciendo y dice lo primero que se le pasa por el cebollo.
Si es intencionado o no, no lo sé. Pero la impresión es que todo el tiempo tira de ocurrencias.
Apotropeo
Gracias a Trump, desde que está en el cargo, la tierra ha logrado dar una vuelta al Sol.
Katos
Muy preocupados os veo con los no logros de Trump.

Tiene a todos bailando a través de Twitter. Lo de europa roza y atraviesa la negligencia.
