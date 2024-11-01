Trump esconde el 'caso Epstein' bajo Venezuela, Irán y Groenlandia: ni el 1% de los documentos ha salido a la luz

Los papeles del caso Epstein, el pederasta que murió a la espera de juicio y con quien Donald Trump tuvo una larga relación de amistad, acapararon buena parte del ciclo informativo en Washington a finales del 2025. La reticencia inicial del presidente a publicar los documentos -tal como prometió en campaña- provocó una escisión dentro del trumpismo que acabó forzando la aprobación de la publicación por parte de Trump. En diciembre el Departamento de Justicia sacó a la luz una primera tanda, pero desde entonces no se ha sabido mucho más