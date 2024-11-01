edición general
19 meneos
18 clics
Trump esconde el 'caso Epstein' bajo Venezuela, Irán y Groenlandia: ni el 1% de los documentos ha salido a la luz

Trump esconde el 'caso Epstein' bajo Venezuela, Irán y Groenlandia: ni el 1% de los documentos ha salido a la luz

Los papeles del caso Epstein, el pederasta que murió a la espera de juicio y con quien Donald Trump tuvo una larga relación de amistad, acapararon buena parte del ciclo informativo en Washington a finales del 2025. La reticencia inicial del presidente a publicar los documentos -tal como prometió en campaña- provocó una escisión dentro del trumpismo que acabó forzando la aprobación de la publicación por parte de Trump. En diciembre el Departamento de Justicia sacó a la luz una primera tanda, pero desde entonces no se ha sabido mucho más

| etiquetas: trump , caso epstein , venezuela , groenlandia , documentos
16 3 0 K 218 actualidad
5 comentarios
16 3 0 K 218 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
El Pederasta en Jefe.
3 K 59
Milmariposas #3 Milmariposas
Porque sabe que si se hacen públicos, lo echan a patadas
0 K 19
StuartMcNight #4 StuartMcNight
#3 Son una secta. Si se hacen publicos, todos los MAGA se convertiran en pedofilos orgullosos con tal de poder seguir apoyando a Mangolini.
1 K 29
Milmariposas #5 Milmariposas
#4 Miles de MAGA se caen de la burra cada día, porque no pueden justificar, ni siquiera explicar los desbarres, las incoherencias, las contradicciones, las mentiras de su líder.
0 K 19
#2 cederrón
no sé qué tiene que ver Einstein en todo esto
0 K 17

menéame