Trump fue a la guerra con Irán porque Jared Kushner es un tonto [ENG]

¿Steve Witkoff y Jared Kushner realmente entienden lo suficiente sobre energía nuclear como para describirle a Donald Trump las capacidades de Irán, y mucho menos negociar un acuerdo de no proliferación con Teherán? Varios expertos en energía nuclear han planteado dudas sobre la comprensión técnica que tiene este desastroso dúo acerca del enriquecimiento de uranio, después de que presentaran una evaluación del Reactor de Investigación de Irán que no tenía ningún sentido, informó MS NOW el lunes.

pitercio
Por poner claro lo que se sospecha hasta ahora, Estados Unidos se ha metido en la guerra con Irán porque Israel ha chantajeado a su violador pederasta de presidente y porque quiere evitar que Irán sea socio preferente de China, que pase de los dólares y arrastre a la región. El uranio es una distracción.
lixivia
Me gustaría saber quien es el que susurra en los oídos de todos estos cortitos de mente. Son personas que se mueven por bilis, no por cerebro y no me creo que no este detrás una mano inteligente que los use a su antojo.
concentrado
#1 Hay un par de estudios que demuestran que Trump maneja el mismo vocabulario que un niño de 10 años cuando habla en público. Y ese parece ser parte de su éxito en las urnas :wall:
tierramar
Este peligro está muy extendido: toman decisiones sobre energía nuclear , politicos que no tienen no idea de fisica, analfabetos cientificos sin capacidad para entender como funciona la energía nuclear y menos para entender como afecta al cuerpo humano. Pero como disponen de mucho poder, tienden a creer que tienen poder sobre todo lo que existe. No tienen ni idea de que no pueden escapar a los riesgos de la energía nuclear, y no entienden que no tienen poder sobre ella. La radiacion no…   » ver todo el comentario
tierramar
Y cuantas guerras las han empezado tontos, locos, psicopatas, narcisistas malignos..
framirez8290
Me imagino las conversaciones en la cena entre Trump y el yerno: dos ‘expertos’ resolviendo la política nuclear mundial entre risas. :troll:
Eibi6
#4 a mí me recuerda al yerno de Succesion
Troylanas
Independientemente de que sean dos incompetentes a los que les viene grande el cargo. Yo creo que están poniendo la tirita antes de que la herida salga a la luz. No ven una salida triunfante a la guerra y ponen culpables en la picota para "salvar al soldado Tump".
CuiProdestHocBellum
La estupidez de los dirigentes , y más aún la de los votantes que los eligen, es el gran peligro para la humanidad.

Y si tu presidente/dictadorzucho, además de estúpido, es un malvado psicópata pederasta rodeado de integristas religiosos y multimillonarios aún más psicópatas... Pues ya tienes la receta de un fin abrupto de la humanidad tal y como la conocemos.
