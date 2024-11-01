Trump fue a la guerra con Irán porque Jared Kushner es un tonto [ENG]

¿Steve Witkoff y Jared Kushner realmente entienden lo suficiente sobre energía nuclear como para describirle a Donald Trump las capacidades de Irán, y mucho menos negociar un acuerdo de no proliferación con Teherán? Varios expertos en energía nuclear han planteado dudas sobre la comprensión técnica que tiene este desastroso dúo acerca del enriquecimiento de uranio, después de que presentaran una evaluación del Reactor de Investigación de Irán que no tenía ningún sentido, informó MS NOW el lunes.